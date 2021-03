Meteo, 25 marzo con tempo stabile e temperature in aumento

La graduale espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo Occidentale, con parziale coinvolgimento della nostra Penisola, nei prossimi giorni ci regalerà condizioni meteo tipicamente primaverili. Giornate quindi in prevalenza soleggiate e stabili, con venti in attenuazione e diffuso rialzo termico: le temperature faranno registrare quasi dappertutto valori in linea con le medie stagionali. Nel fine settimana una veloce perturbazione di passaggio sull’Europa Centrale è probabile che lambisca anche il nostro Paese, causando un aumento della nuvolosità su gran parte delle nostre regioni, sebbene non si prevedano piogge o nevicate degne di nota. Si prolunga quindi l’assenza di precipitazioni al Nord, dove non piove da oltre un mese.

Previsioni meteo per giovedì 25 marzo

Giovedì alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud, con poche deboli piogge, specie al mattino, solo su Calabria Meridionale e Messinese. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature nel complesso stazionarie o in ulteriore lieve aumento, specie nei valori minimi. Venti per lo più di debole intensità.

Previsioni meteo per venerdì 26 marzo

Venerdì nel corso del giorno nuvolosità in graduale aumento al Nord e regioni tirreniche, comunque con poche deboli piogge solo su Levante Ligure, Alpi Centrali e Alta Toscana. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato. Temperature massime in crescita nelle regioni centrali adriatiche, Sud e Isole Maggiori.