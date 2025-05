Meteo 25 maggio: ultime piogge e venti al Sud! Altrove tempo stabile

Il fine settimana si chiude all’insegna della stabilità, a parte gli ultimi effetti della perturbazione nord africana (la n.8 del mese), che tenderà ad allontanarsi rapidamente già dal pomeriggio odierno (domenica 25 maggio). La prossima settimana sarà caratterizzata inizialmente da correnti nord-occidentali che favoriranno ancora un po’ di variabilità a causa del transito della coda di una perturbazione che interesserà lunedì 26 il Nord e martedì 27 anche il Centro e parte del Sud, ma sempre in un contesto di temperature in progressiva crescita fino a valori vicini alla norma.

Mercoledì 28 dovrebbe tornare a prevalere la stabilità, con un ulteriore rialzo termico che dovrebbe portare le massime localmente oltre i valori normali. Giovedì 29 un altro sistema nuvoloso potrebbe di nuovo lambire le nostre regioni settentrionali e adriatiche, seguito da una leggera flessione delle temperature, mentre verso il prossimo fine settimana lo scenario più probabile vede un più deciso rinforzo dell’alta pressione con il ritorno della stabilità accompagnata da un nuovo e probabilmente più deciso rialzo termico.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 25 maggio)

Giornata stabile e soleggiata in gran parte del Paese, a parte il transito di un po’ di nuvole al Nord e, nella prima parte del giorno, anche all’estremo Sud. Pochi i fenomeni rilevanti: solo qualche isolata pioggia al mattino fra nord e l’est Sicilia e la bassa Calabria, tra pomeriggio e sera sui settori di confine delle Alpi.

Temperature massime in lieve aumento al Centro-Nord e in Sardegna; valori ancora leggermente sotto la media al Nord, settore adriatico, Sud e Sicilia. Ventoso per Maestrale al Sud e sulle Isole, con mari fino a molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 26 maggio

Inizio di giornata stabile con cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutte le regioni. Nel corso della giornata nubi in aumento nelle aree montuose, in Liguria e nelle zone interne del Centro-Sud, con possibili isolati rovesci o temporali lungo le Alpi e nell’Appennino centro-settentrionale, in parziale sconfinamento verso l’alta pianura padano-veneta e friulana entro la sera.

Nella notte qualche temporale anche nel resto delle pianure del Nord-Ovest e localmente anche in Emilia Romagna. Temperature massime in leggero aumento al Sud, quasi stazionarie altrove. Ancora un po’ ventoso per Maestrale all’estremo Sud e sulle Isole.