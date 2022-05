Meteo: 25 maggio con maltempo al Nord. Giovedì 26 pioggia in Sardegna

L’alta pressione nord-africana, accompagnata da una massa d’aria molto calda, continua a determinare tempo soleggiato e molto caldo al Centro-Sud. Il Nord, invece, subisce ancora gli effetti del transito di una perturbazione atlantica (la n.6 di maggio) che sarà ancora causa di piogge e temporali, localmente di forte intensità. In aggiunta, tra oggi, mercoledì 25 e giovedì 26 maggio, un altro impulso perturbato (n.7) in discesa dal nord Atlantico raggiungerà il Mediterraneo occidentale generando un vortice di bassa pressione in prossimità della Sardegna, dove si attende un aumento dell’instabilità.

Nel frattempo il caldo intenso continuerà a coinvolgere in maniera particolare il Sud e la Sicilia dove si concentrerà il nucleo più caldo della massa d’aria subtropicale. Successivamente, dopo un temporaneo rialzo termico venerdì 27 al Nord, nel fine settimana è molto probabile un generale calo delle temperature da Nord a Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 maggio

Prevalenza di nuvole e tempo instabile al Nord con piogge e temporali inizialmente su Alpi e Nord-Ovest, in successivo sviluppo nel pomeriggio anche al Nord-Est, localmente anche di forte intensità. Qualche rovescio isolato atteso anche in Sardegna. Tempo più stabile al Centro-Sud, ma con nubi in transito, soprattutto al Centro e in Campania.

Temperature in ulteriore calo al Nord e in Sardegna con clima più fresco al Nord-Ovest; insiste il caldo al Sud e in Sicilia con punte localmente ancora vicine ai 35 gradi. Ventoso per Scirocco su Ionio e Adriatico, per Maestrale in

Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 26 maggio

Al mattino piogge sulla Sardegna occidentale, nubi alternate a schiarite anche ampie nel resto d’Italia. Nel pomeriggio sviluppo di isolati rovesci o temporali su Alpi, Appennini, Veneto occidentale, val padana centrale e basso Piemonte, in attenuazione alla sera; insistono le precipitazioni sulla Sardegna.

Temperature massime in rialzo su gran parte del Centro-Nord; valori fra 26 e 30 gradi, con punte di 32-33 gradi al Centro e in Sardegna, localmente fino a 34-35 gradi al Sud e in Sicilia. Un po’ ventoso su basso Tirreno e Isole.