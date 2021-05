L'intensa perturbazione che ieri ha travolto il Centro-Nord si sta allontanando dall'Italia, ma nella giornata di oggi influenzerà ancora le condizioni meteo nelle regioni di Nord-Est.

Le condizioni meteo restano stabili al Sud, dove tuttavia l'afflusso di aria più fresca oggi determinerà un calo delle temperature: dopo giornate di caldo africano la colonnina di mercurio tornerà su valori più in linea con le medie stagionali.

Le previsioni meteo per martedì 25 maggio

Alternanza tra sole e nuvole su gran parte d’Italia. Nel corso del giorno assisteremo ancora a piogge isolate, nel pomeriggio anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto, Trentino, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Temperature massime in sensibile rialzo al Nord, in calo invece in gran parte del Centro-Sud e della Sicilia. Venti tesi di Libeccio in Liguria, prevalenza di moderato Maestrale altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 26 maggio

Domani il sole avrà la meglio su gran parte d’Italia, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Qualche nuvola sulle aree montuose del Nord-Est, sull'Appennino settentrionale, sulle Alpi lombarde, in parte anche al Sud. Sulle Prealpi venete non si possono escludere brevi rovesci pomeridiani.

Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulla Sicilia; le massime non subiranno grosse variazioni e saranno in generale nella norma climatica, con valori in generale tra 20 e 25 gradi. Venti di Maestrale al Centro-Sud.