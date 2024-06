Meteo, 25 giugno con vortice instabile: rischio di forte maltempo

Alta pressione ben lontana dall’Italia, mentre un vortice posizionato sul Tirreno continua ad influenzare il tempo su gran parte delle nostre regioni, mantenendo l’atmosfera molto instabile. Anche martedì 25 giugno ci aspettano ancora rovesci e temporali soprattutto sul Centro-nord, a carattere sparso ma anche di forte intensità, con piogge che potranno essere abbondanti e potenziali criticità idrogeologiche sul territorio. Intanto le temperature sono tornate vicine alla norma e in qualche caso sono anche leggermente inferiori (localmente 3/5 gradi in meno rispetto alle temperature tipiche per questo periodo dell’anno), soprattutto nelle regioni settentrionali e in Toscana. Da mercoledì e - ancora di più - da giovedì la situazione atmosferica diventerà via via meno instabile e le temperature torneranno a salire. Verso il fine settimane la perturbazione n.10 del mese potrebbe riguardare le regioni settentrionali, ma la tendenza resta molto incerta. Per conferme e ulteriori dettagli vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per martedì 25 giugno

Tempo ancora instabile con rovesci e temporali fin dal mattino al Nord; fenomeni sparsi anche sulle regioni centrali (specialmente sulle coste tirreniche e alta Toscana) e tra bassa Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio rischio di rovesci e temporali su gran parte del Centro-nord, possibili criticità legate alle piogge intense e anche abbondanti; precipitazioni in forma più isolata anche al Sud e sulle Isole Maggiori. Temperature senza sensibili variazioni, valori ancora leggermente sotto la media al Nord e Toscana, vicini alla norma altrove. Venti in progressiva attenuazione.

Previsioni meteo per mercoledì 26 giugno

Instabilità in generale attenuazione. Al mattino rischio di piogge sparse sui settori adriatici. Durante il pomeriggio ancora sviluppo di rovesci e temporali al Nord, soprattutto in prossimità dei settori di montagna; rovesci e temporali anche sui settori interni e adriatici del Centro-sud. Schiarite più ampie sui settori tirrenici in Calabria, Sicilia e in Sardegna. Temperature stazionarie o in lieve aumento; valori nella norma.