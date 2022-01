Meteo 25 gennaio: tempo in miglioramento, ma attenzione alla nebbia

La perturbazione numero 5 di gennaio che ha influenzato le condizioni meteo al Centro-Sud portando anche neve a quote molto basse si sta allontanando definitivamente dall’Italia. Martedì 25 gennaio le condizioni meteo miglioreranno anche al Sud e nelle regioni del versante adriatico, dando inizio a una fase di tempo stabile destinata ad accompagnarci fino alla fine del mese.

Con l'eccezione di un veloce passaggio perturbato che tra la fine di venerdì e la giornata di sabato farà sentire qualche effetto al Centro-Sud, all'orizzonte non si profilano piogge significative, e la prolungata siccità desta preoccupazione soprattutto per il Nord Italia, in particolare per le regioni occidentali.

Le previsioni meteo per martedì 25 gennaio

Cielo grigio in Liguria, Pianura Padana e coste dell’Alto Adriatico a causa di nebbie e nubi basse. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime in ulteriore leggero calo al Nord-Ovest, nelle regioni tirreniche e nelle Isole, stazionarie o in lieve rialzo altrove; valori inferiori alle medie stagionali al Centro-Sud. Ancora venti settentrionali sul medio-basso adriatico e Ionio, in questi settori i mari si presenteranno localmente molto mossi; correnti deboli altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 26 gennaio

Alternanza tra sole e nuvole su Liguria, Toscana, Umbria, Puglia, Calabria e Isole Maggiori, comunque senza piogge. Cielo grigio in gran parte della Pianura Padana a causa di nebbie e nubi basse. In generale bello altrove.

Temperature minime in sensibile rialzo al Centro-Sud; massime in crescita in gran parte d’Italia. Venti occidentali sui mari di Ponente; mare localmente molto mosso sul basso adriatico e Ionio.