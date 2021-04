Meteo, 25 aprile soleggiato con picchi oltre i 20 gradi

Domenica 25 aprile il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato sull’Italia. Da segnalare solo il transito di innocue velature sulle regioni settentrionali e poi anche al Centro e in Sardegna. Nella seconda parte del giorno nuvolosità in aumento al Nord intorno ai rilievi. Temperature massime in netto aumento al Sud e in Sicilia con punte anche oltre i 20°C. Scirocco in rinforzo intorno alla Sardegna.

Meteo, 25 aprile con il sole ma peggiora a inizio settimana

Una nuova perturbazione inizierà ad avanzare all’inizio della prossima settimana. Lunedì nuvolosità in aumento al Centro-nord con piogge in arrivo dalla sera al Nord e localmente anche su Toscana, Umbria e Marche. Il tempo resterà invece soleggiato sulle regioni del Sud. Scirocco in rinforzo al Sud con temperature in sensibile aumento e con picchi anche oltre i 25°C su Calabria e Sicilia.