Meteo: festa del 25 Aprile con tanta instabilità: rischio di nubifragi e grandine, ecco dove

Festa del 25 Aprile caratterizzata dall’instabilità meteo, a causa di una perturbazione che attraverserà velocemente la Penisola, portando improvvisi rovesci e temporali al Nord-Est e in gran parte del Centro-Sud Peninsulare. I fenomeni meteo associati al passaggio della perturbazione potrebbero risultare localmente anche di forte intensità: torna quindi il rischio di violenti nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento.

La situazione migliorerà sabato, quando pare confermata una temporanea pausa caratterizzata da maggior stabilità, e quindi più spazio al sole e poche piogge residue per lo più concentrate all’estremo Sud. A fine giornata però si avvicinerà un’altra perturbazione (la numero 8 del mese) che, proveniente dalla Francia, porterà dapprima un peggioramento del tempo al Nordovest e poi, nella seconda parte di domenica, rovesci e temporali anche su regioni tirreniche e Sardegna, tra l’altro con un temporaneo calo termico e un rinforzo del Maestrale in Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 25 Aprile, Festa della Liberazione



Nella Festa della Liberazione al mattino osserveremo nuvole e qualche piovasco al Nord-Est, tempo in prevalenza bello altrove. Nel pomeriggio bel tempo al Nord-Ovest e Isole Maggiori; in generale nuvoloso invece sul resto d’Italia, con rovesci e temporali qua e là su Venezie, Appennino Emiliano, regioni centrali, Basilicata e Puglia. I temporali potrebbero risultare localmente di forte intensità, con il rischio quindi di nubifragi, grandine e trombe d’aria. Temperature massime in calo al Nord-Est e regioni centrali adriatiche, con poche variazioni altrove.

Le previsioni meteo per sabato 26 aprile

In gran parte d’Italia prevalenza di tempo soleggiato; nuvole e qualche pioggia al mattino solo in Puglia Basilicata e Calabria; nel pomeriggio possibile sviluppo di locali rovesci o brevi temporali su Alpi e Prealpi orientali, Alpi piemontesi, Appennino meridionale, Puglia e Calabria. In serata peggiora in Piemonte e Valle d’Aosta. Temperature in rialzo al Centro-Nord e Sardegna, in calo la Sud.