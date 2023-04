Meteo, 25 aprile con temporali su parte della Penisola

Dopo il transito della perturbazione numero 6 di aprile, nella giornata di martedì 25 aprile un’altra perturbazione attraverserà velocemente il Nord-Est per poi scivolare lungo l’Adriatico, portando una nuova fase di instabilità in queste regioni, accompagnata da un rinforzo della ventilazione soprattutto sui mari di ponente, sulle Isole e al Sud. Da mercoledì, con il graduale aumento della pressione atmosferica, il tempo diverrà stabile in tutta l’Italia; nella seconda parte della settimana, l’affermarsi di un campo anticiclonico sul Mediterraneo occidentale e centrale impedirà l’arrivo di altre perturbazioni sull’Italia, favorendo anche un rialzo delle temperature che si porteranno al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per martedì 25 aprile

Martedì tempo instabile con piogge e qualche temporale fin dal mattino su est Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna; nel pomeriggio rovesci anche su alta Toscana, regioni centrali adriatiche, Umbria e nord della Puglia. Nevicate sulle Alpi orientali dai 1600 metri circa. Soleggiato al Nord-Ovest e in Sicilia; poco nuvoloso in Sardegna, coste toscane e Lazio. In serata migliora, con ancora qualche pioggia solo tra Abruzzo e Puglia. Temperature massime in lieve calo al Nord e medio Adriatico. Venti moderati occidentali o di Maestrale su Tirreno e Isole; Foehn nelle Alpi.

Le previsioni meteo per mercoledì 26 aprile

Mercoledì tempo stabile ovunque; alternanza tra sole e nuvole in Puglia, Basilicata e Calabria; sereno o poco nuvoloso nel resto dell’Italia, con qualche nuvola in più dal pomeriggio sulle Alpi, in serata anche in Sardegna. Temperature massime in aumento al Nord-Est, in Emilia Romagna e al Centro. Moderato Maestrale al Sud e in Sicilia.