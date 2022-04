Meteo, 25 aprile con temporali ma anche sole e caldo su alcune regioni

L’ultima perturbazione (la numero 7 di aprile) si sta oramai allontanando, ma lascia dietro di sé un’atmosfera ancora instabile: nelle prossime ore quindi insisteranno un po’ di nuvole su gran parte del Centro-Nord dove, nelle ore centrali del giorno, si formeranno anche un po’ di rovesci e temporali; in generale bello e soleggiato invece al Sud. Un’altra perturbazione (la numero 8 di aprile) martedì 26 aprile sfilerà al di là delle Alpi, coinvolgendo parzialmente il Nord Italia, dove quindi sono attese altre nuvole e altre piogge, mentre nel resto del Paese il tempo sarà bello. Poi da mercoledì l’alta pressione si allungherà su gran parte d’Italia, garantendo così una parte centrale della settimana in prevalenza stabile e soleggiata.

Previsioni meteo per lunedì 25 aprile

Lunedì giornata tra sole e nuvole al Centro-Nord, con isolati acquazzoni e temporali soprattutto su Alpi, Piemonte, Pianura Lombardo-Veneta, Emilia, Romagna, zone interne del Centro e coste dell’Alta Toscana; al Sud e Isole invece prevalenza di tempo bello. Temperature massime in rialzo al Nord, Toscana e Sardegna, in calo invece in gran parte del Sud: valori comunque nel complesso vicini a quelli tipici del periodo. Venti moderati o tesi di Libeccio su Mar Ligure e alto Tirreno, deboli altrove.

Previsioni meteo per martedì 26 aprile

Martedì prevalenza di tempo bello al Centro-Sud e Isole, fatta eccezione per un po’ di nuvole e qualche breve piovasco in Toscana. Nuvolosità variabile al Nord, con schiarite più ampie su Piemonte ed Emilia Romagna. Nel corso del giorno rovesci sparsi e isolati temporali su alto Piemonte, Lombardia, Liguria di levante, Emilia occidentale e Triveneto. Temperature massime in lieve calo al Nord, in leggero aumento al Centro-Sud. Venti deboli, salvo un moderato Libeccio in Liguria con mare mosso.