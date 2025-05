Meteo, Festa della Mamma a rischio temporali in molte zone d'Italia: le previsioni da domenica 11 maggio

Torna ad aumentare l’instabilità meteo, con rovesci e temporali soprattutto pomeridiani su molte regioni e temperature prossime alla norma in gran parte del Paese. Con l’alta pressione ancora lontana dall’Italia, questa fase caratterizzata da condizioni di instabilità insisterà, rinvigorita, anche all’inizio della settimana - in particolare nelle ore pomeridiane e serali di lunedì e martedì, soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 11 maggio, Festa della Mamma

Domenica alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con maggiore nuvolosità e qualche pioggia fin dal mattino in Piemonte, all’estremo Sud; prevalenza di cielo sereno invece in Emilia Romagna, coste venete e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, Piemonte, Appennino settentrionale, zone interne del Centro-Sud e della Sardegna. In serata ancora rovesci sparsi solo in Piemonte e alta Lombardia. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, in contenuta diminuzione al Centro-Sud. Venti moderati di Scirocco nei Canali di Sicilia e di Sardegna; venti deboli altrove, con possibili raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per lunedì 12 maggio

Lunedì nuvole ovunque, anche se non mancheranno i momenti soleggiati, specie al mattino. Isolati rovesci e temporali, più probabili e diffusi nel corso del pomeriggio, su gran parte del Nord, a eccezione della Liguria, zone interne del Centro, Appennino campano, Basilicata, Salento, Calabria, Sicilia e Sardegna Orientale. Temperature massime in leggera diminuzione.