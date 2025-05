Meteo 11 maggio: rischio temporali nella Festa della Mamma. Ecco dove

Oggi tornerà ad aumentare leggermente l’instabilità, con rovesci e temporali pomeridiani su diverse zone interne della Penisola, mentre le temperature si attesteranno su valori nella norma o leggermente al di sopra, quindi tipici di fine primavera. Con l’alta pressione sempre lontana dal nostro Paese, l’instabilità insisterà, rinvigorita, anche agli inizi della prossima settimana: lunedì e martedì quindi numerosi temporali, specie nelle ore pomeridiane, soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 11 maggio, Festa della Mamma

Oggi alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con rovesci e temporali, soprattutto al pomeriggio, su Alpi, Piemonte, Appennino settentrionale, zone interne del Centro, Appennino meridionale e nord della Sardegna. Temperature massime in leggera crescita al Nord e Toscana, in lieve diminuzione invece all’estremo Sud. Moderati venti di Scirocco sulle Isole Maggiori; altrove ventilazione per lo più debole.

Le previsioni meteo per lunedì 12 maggio

Domani nuvole ovunque, anche se non mancheranno i momenti soleggiati, specie al mattino. Isolati rovesci e temporali, più che altro nel corso del pomeriggio, su gran parte del Nord (a eccezione della Liguria), zone interne del Centro, Appennino Campano, Basilicata, Salento, Calabria, Sicilia e Sardegna Orientale. Temperature massime in generale stazionarie o in leggera diminuzione.