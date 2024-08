Meteo, 25 agosto molto caldo ma aumenta l'instabilità al Nord

Ultima domenica di agosto nel segno del sole e del caldo intenso, con i termometri fino a 35 gradi al Nord, fino a 36-38 al Centro-Sud e con l’afa in ulteriore aumento. L’Italia è alle prese con una nuova ondata di calore, certamente non paragonabile per intensità e durata alla precedente, ma comunque rilevante, se consideriamo uno scarto rispetto alla media stagionale in qualche caso anche di 7-8 gradi. L’onda africana è destinata ad accompagnarci praticamente fino alla fine del mese, fatto salvo una temporanea e lieve attenuazione - nella prima parte della settimana - a seguito di un parziale cedimento in quota dell’alta pressione sub-tropicale, ma con temperature sempre oltre la norma e poco sotto la soglia dei 35 gradi. Determinante sarà il passaggio di una perturbazione atlantica sull’Europa centrale (la n.5 del mese), la cui coda - tra oggi e domani - lambirà il Settentrione. La massa d’aria leggermente più temperata e umida ad essa associata, scivolando verso sud sopra l’Italia, sarà capace di apportare un incremento dell’instabilità atmosferica, con lo sviluppo di alcuni episodi temporaleschi: principalmente attorno ai rilievi, ma con il possibile coinvolgimento di alcune aree di pianura o costiere: lunedì al Nord e poi, tra martedì e mercoledì, anche del Centro-Sud. L’evoluzione descritta resta affetta da ampi margini di incertezza.



Previsioni meteo per domenica 25 agosto

Domenica Tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il Paese. Da segnalare il passaggio di alcune velature e lo sviluppo di cumuli nel pomeriggio in Appennino, con occasionali e brevi acquazzoni non esclusi su quello meridionale. Nelle Alpi aumenta il rischio di alcuni rovesci o temporali: dapprima nel settore occidentale, poi anche su quello centro-orientale e in Trentino Alto Adige. Nel corso della notte possibile estensione dei fenomeni verso la valle padana. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento: caldo intenso e clima afoso. Massime tra 30 e 35 gradi, con picchi di 36-38 °C nelle aree interne del Centro-Sud. Venti: moderati nord-occidentali su basso Adriatico e Ionio.



Previsioni meteo per lunedì 26 agosto

Lunedì al Centro-Sud tempo in prevalenza soleggiato, nonostante un cielo spesso velato e la consueta formazione di cumuli pomeridiani attorno ai rilievi, associati a occasionali brevi acquazzoni su quelli appenninici e della Sicilia. Al Nord tempo tra il variabile e l’instabile, con maggiore probabilità di rovesci o temporali: sin dalle prime ore della giornata, non solo attorno alle zone montuose, ma anche sulla valle padana centro-occidentale. Fenomeni localmente violenti, associati a grandine. Temperature: massime in lieve calo al Nord, non oltre i 30-31 gradi al Nord-Ovest. Caldo intenso al Centro-Sud, con picchi fino a 37-38 °C. Venti deboli, salvo raffiche nelle aree temporalesche.