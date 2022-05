Meteo, 24 maggio Italia divisa tra caldo anomalo e forti temporali: rischio grandine, ecco dove

L’alta pressione nord-africana martedì 24 rimane stabile sul Mediterraneo centrale con tempo soleggiato e molto caldo al Centro-Sud. Al Nord, invece, l’alta pressione si è indebolita con conseguente aumento dell’instabilità e del rischio di piogge e temporali. In particolare nella giornata di martedì una perturbazione atlantica (la n. 6 di maggio) determinerà nella seconda parte del giorno un peggioramento con fenomeni diffusi su Alpi e aree di pianura, localmente di forte intensità.

L’instabilità dovrebbe persistere nelle regioni settentrionali anche mercoledì 25 e giovedì 26 con temperature che al Nord-Ovest torneranno in media o addirittura leggermente al di sotto. Il caldo intenso continuerà invece a coinvolgere il Sud e la Sicilia fino a giovedì 26.

Le previsioni meteo per martedì 24

Tempo soleggiato al Centro-Sud e Isole con soltanto qualche velatura di passaggio. Ampie schiarite resisteranno anche su coste dell’alto Adriatico ed Emilia Romagna. Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso nel resto del Nord con rovesci di pioggia e temporali in sviluppo soprattutto da metà giornata su Alpi, Piemonte, Lombardia e pianura veneta; localmente i fenomeni saranno intensi. Qualche debole pioggia possibile in Liguria.

Temperature in calo al Nord, più evidente nelle aree temporalesche, e in Sardegna; in aumento su Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia con locali punte vicini ai 35 gradi. Venti meridionali generalmente deboli, al più moderati di Scirocco in Adriatico.

Le previsioni meteo per mercoledì 25

Nubi sparse e tempo instabile al Nord con piogge e temporali inizialmente su Alpi e Nord-Ovest ma in sviluppo nel pomeriggio anche nel Nord-Est; fenomeni localmente di forte intensità; qualche pioggia attesa anche in Sardegna. Nubi in transito al Centro-Sud con un cielo a tratti nuvoloso.

Temperature in ulteriore calo al Nord e Sardegna con valori anche inferiori alle medie al Nord-Ovest. Insiste il caldo al Sud e Sicilia con punte localmente ancora vicine ai 35 gradi. Venti per lo più deboli, salvo moderati rinforzi di Maestrale in Sardegna e di Scirocco in Adriatico.