Meteo: 24 giugno con clima caldissimo e improvvisi temporali

Anche nei prossimi giorni il bollente Anticiclone Nord-Africano occuperà una grossa fetta del nostro continente, portando un caldo eccezionale soprattutto in Francia, dove sono attesi picchi fino a 42-43 gradi.

Le condizioni meteo saranno fortemente influenzate dall’alta pressione anche in Italia: nonostante nei prossimi giorni siano attesi una parziale attenuazione del caldo e una maggior instabilità al Nord, le giornate saranno comunque nel complesso soleggiate e caratterizzate da temperature al di sopra delle medie stagionali, anche nelle ore notturne, quando numerose località dovranno sopportare delle vere e proprie notti tropicali.

Il caldo afoso tornerà ad aumentare nel fine settimana e insisterà, molto probabilmente, anche per tutta la prossima settimana, dando vita a un’ondata di calore dalle caratteristiche eccezionali soprattutto per la sua

persistenza; il caldo anomalo inoltre si farà sentire anche in montagna, dove lo zero termico si collocherà attorno ai 4500 metri.

Le previsioni meteo per mercoledì 24 giugno

Al mattino prevalenza di bel tempo. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole in gran parte del Paese, con improvvisi acquazzoni e temporali, comunque a carattere isolato, su Alpi, settore occidentale della Pianura Padana, Liguria, Emilia Occidentale, zone appenniniche, montagne della Sicilia e rilievi della Sardegna. Caldo ancora intenso, nonostante una leggera flessione delle temperature massime al Nord-Ovest. Venti deboli.

Le previsioni meteo per giovedì 25 giugno

Al mattino un po’ di nuvolosità innocua al Nordest; in generale soleggiato altrove. Nel pomeriggio nubi in temporaneo aumento sulle zone interne del Paese, con isolati rovesci e temporali su Alpi, zone appenniniche e rilievi delle Isole Maggiori. Ancora caldo afoso intenso, con temperature quasi invariate e sempre al di sopra della norma. Venti di debole intensità.