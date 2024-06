Meteo, 24 giugno a rischio forte maltempo: ecco dove

Un vortice di bassa pressione posizionato sul Tirreno condiziona il tempo su gran parte d’Italia, mantenendo l’atmosfera molto instabile. Ci aspettano, dunque, ancora rovesci e temporali soprattutto sul Centro-nord, a carattere sparso ma anche di forte intensità specie sull'Emilia-Romagna dove sono attesi ingenti quantitativi di pioggia. Nel frattempo, rispetto ai giorni scorsi, il crollo delle temperature in qualche caso è stato davvero brusco (anche 10/12 gradi in poco tempo), con i valori che sono tornati quasi dappertutto vicini alla norma per questo periodo dell’anno e in qualche caso anche leggermente inferiori alla media climatica, soprattutto nelle regioni settentrionali. Da giovedì la situazione atmosferica diventerà via via meno instabile e le temperature torneranno a salire. Verso il fine settimane appare possibile il passaggio di una nuova perturbazione al Nord, ma la tendenza resta molto incerta. Per conferme e ulteriori dettagli vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per lunedì 24 giugno

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Sud, con cieli parzialmente nuvolosi in Sicilia. Nuvolosità più diffusa altrove con sviluppo di rovesci e temporali sparsi al Centro-nord e in Sardegna. Fenomeni in aumento nel pomeriggio. Resta basso il rischio di piogge in Friuli Venezia Giulia e sulle coste Venete, sulla Sardegna meridionale, al Sud e in Sicilia. Temperature massime in rialzo al Nord e Toscana, in ulteriore leggero calo nel medio e basso versante adriatico: valori quasi dappertutto vicini alla norma, con valori inferiori al Nord-ovest. Giornata ventosa per correnti settentrionali su Liguria e mari di Ponente; venti orientali su Alto Adriatico e Nord-est.

Le previsioni meteo per martedì 25 giugno

Tempo ancora instabile con rovesci e temporali fin dal mattino al Nord; fenomeni sparsi anche sulle regioni centrali (specialmente sulle coste tirreniche e alta Toscana) e tra bassa Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio rischio di rovesci e temporali su gran parte del Centro-nord; in forma più isolata anche al Sud e sulle Isole Maggiori. Temperature senza sensibili variazioni, valori ancora leggermente sotto la media al Nord, vicini alla norma altrove. Venti in progressiva attenuazione.