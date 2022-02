Meteo: 24 febbraio con tanto sole e clima mite, ma si avvicina una forte perturbazione: porterà pioggia, neve e aria artica

Anche giovedì 24 febbraio l'alta pressione dominerà la scena meteo sull’Italia, garantendo prevalenti condizioni di tempo stabile e clima primaverile, con temperature molto miti per la stagione, ben oltre la norma.

Questa fase di stabilità sarà però di breve durata, perché nel corso di venerdì 25 febbraio un’intensa perturbazione nord-atlantica (la numero 7 del mese) raggiungerà l’Italia, seguita da fredde correnti di origine artica: sarà l’inizio di un’ondata di maltempo di stampo invernale che, nel fine settimana, investirà direttamente il Centro-Sud e, in una breve fase iniziale, anche le regioni di Nord-Est. Attese piogge, rovesci, temporali, venti fino a burrascosi, mari fino ad agitati e la neve in Appennino, abbondante e fino a quote basse su quello centrale. Il tutto accompagnato da un generale calo delle temperature, più sensibile sulle regioni centro-meridionali dove i valori si porteranno al di sotto della norma.

Le previsioni meteo per giovedì 24 febbraio

Giovedì su tutte le regioni tempo stabile, ben soleggiato soprattutto al Sud e in Sicilia. Al Centro-Nord e in Sardegna si osserverà il passaggio di nuvolosità ad alta quota che, nella maggior parte dei casi, si limiterà a velare il cielo, risultando a tratti più estesa sull’isola, al Nord e sulla Toscana. In serata nubi in addensamento su Liguria e alta Toscana.

Temperature massime in leggero calo al Nord, più evidente al Nord-Ovest; valori stazionari o in leggero aumento altrove. Il clima resta molto mite, con valori ben oltre la norma, fino a sfiorare i 20 gradi su regioni tirreniche e Isole. Venti in attenuazione anche al Sud, a tratti ancora tesi di Tramontana tra Salento, Canale d’Otranto e mar Ionio.

Le previsioni meteo per venerdì 25 febbraio

Sulla maggior parte delle regioni il tempo sarà inizialmente soleggiato, fatta eccezione per Liguria e Toscana dove il cielo sarà nuvoloso fin dal mattino. Nel corso della giornata tendenza ad aumento della nuvolosità sulle regioni di Nord-Est e su quelle centrali; dal pomeriggio qualche pioggia su Levante Ligure, Appennino settentrionale, alta Toscana, Romagna e Friuli Venezia Giulia.

In serata i fenomeni si estenderanno a Veneto, bassa Lombardia, Emilia Romagna, al resto della Toscana, al nord dell’Umbria e delle Marche. Nevicate sulle zone appenniniche, con la quota neve in brusco calo nella notte sotto i 1000 metri.

Temperature massime in leggera flessione al Nord-Est e nelle regioni centrali, altrove stazionarie o in lieve crescita.