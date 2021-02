L'alta pressione garantisce condizioni meteo stabili ovunque, e in questa parte centrale della settimana le temperature sono in ulteriore aumento: nelle zone più calde potremo superare i 20 gradi

L'alta pressione continua a occupare con insistenza il nostro Paese, garantendo condizioni meteo in prevalenza soleggiate e asciutte, ma anche numerose nebbie mattutine e, purtroppo, un progressivo deterioramento della qualità dell’aria, specie nelle grandi città del Nord.

L’anticiclone sta anche trascinando sull’Italia una massa d’aria particolarmente mite, che favorirà un ulteriore aumento delle temperature, fino a valori dal sapore tipicamente primaverile. In questa parte centrale della settimana ci attendono quindi temperature massime ben al di sopra della norma, con valori che in alcune località si spingeranno anche di 8-10 °C oltre le medie stagionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 24 febbraio

Sarà una giornata con tempo bello e soleggiato in tutta Italia; in mattinata qualche nebbia in diradamento nelle pianure del Nord, lungo le coste dell’Alto Adriatico e nelle valli del Centro.

Temperature massime in ulteriore aumento, specie al Nord-Est: valori ovunque al di sopra delle medie stagionali, in qualche località anche di 7-8 gradi. Moderati venti di Maestrale su Basso Adriatico e Ionio.

Le previsioni meteo per giovedì 25 febbraio

Tempo bello, con sole protagonista praticamente ovunque. Nelle prime ore del giorno qualche nebbia su Pianura Padana, coste dell’Alto Adriatico, e zone interne del Centro.

Temperature massime con poche variazioni, sempre ben al di sopra della norma, quasi dappertutto comprese fra 15 e 20 gradi, con punte anche superiori.