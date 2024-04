Meteo, 24 aprile con pioggia e aria fredda: invernale anche il 25 aprile?

Insiste ancora una circolazione di stampo invernale sull’Italia, dove le temperature continuano a rimanere al di sotto dei valori normali, accompagnate da condizioni meteo instabili al Nord-Est e al Centro-Sud dove si prevedono anche dei temporali e nevicate a quote insolitamente basse sui rilievi, mentre al Nord-Ovest è già evidente un netto miglioramento. Per giovedì 25 aprile si prevede una parziale attenuazione del maltempo con ancora una residua instabilità su parte del Centro-Sud e un generale rialzo termico.

Da venerdì poi le correnti ricominceranno a orientarsi da sud verso nord, segno di un netto cambio di rotta delle masse d’aria che torneranno a risalire dalle basse latitudini sostituendo l’aria fredda presente da alcuni giorni.

In tal modo il rialzo delle temperature sarà più deciso, con valori che entro sabato torneranno nella norma per poi salire al di sopra a partire da domenica, soprattutto al Centro-Sud.

Nel frattempo, fra venerdì e sabato il tempo sarà caratterizzato da un po’ di variabilità con nubi alternate a schiarite e, di tanto in tanto, possibili brevi piogge o rovesci per lo più al Centro-Nord. Da domenica si prospetta un deciso miglioramento al Centro-Sud e al Nord-Est con prevalenza di sole e picchi di temperatura fino a 26-28 gradi, specie all’inizio della prossima settimana, mentre il Nord-Ovest verrà lambito dai sistemi nuvolosi in transito sui Paesi occidentali con anche il rischio di qualche pioggia.

Le previsioni meteo per mercoledì 24 aprile

Al Nord-Ovest tempo prevalentemente soleggiato, con qualche nuvola in più su Lombardia orientale ed estremo levante Ligure dove non si escludono bevi e isolate piogge.

Nel resto del Paese cielo nuvoloso e tempo instabile, con precipitazioni più probabili al Nord-Est, al Centro, in Campania, Calabria tirrenica e Sicilia. Al mattino qualche pioggia anche sulla Sardegna. Possibili rovesci o temporali, specie nelle regioni centrali. Quota neve intorno a 1.000-1.300 metri su Alpi orientali e lungo l’Appennino.

Temperature massime in rialzo al Nord, più sensibile al Nord-Ovest, per lo più in calo al Centro-Sud. Venti intensi occidentali al Sud e sulle Isole. Mossi o molto mossi i bacini di ponente, il basso Adriatico e lo Ionio, fino ad agitati Mare e Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 25 aprile 2024, festa della Liberazione

Il 25 aprile, festa della Liberazione, vedrà una situazione meteo in parziale miglioramento con ancora della nuvolosità irregolare alternata a schiarite a tratti ampie. Al mattino possibili isolate piogge su Friuli Venezia Giulia e settore del basso Tirreno.

Nelle ore centrali del giorno aumento dell’instabilità con possibili piogge isolate o brevi rovesci nelle zone interne del Centro-Sud e sulle Prealpi, con locali sconfinamenti verso le coste del medio-basso Adriatico e quelle tirreniche del Sud. Quota neve in rialzo oltre i 1.500 metri sull’Appennino. Fenomeni ovunque in attenuazione in serata. Temperature massime in lieve rialzo al Nord-Est, al Centro e sulle Isole. Ancora un po’ ventoso su Isole e Tirreno.