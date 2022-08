Meteo, 24 agosto allerta gialla per rischio di temporali al Sud e in Sicilia

Nella giornata del 24 agosto al Sud si faranno ancora parzialmente sentire gli effetti del vortice di bassa pressione che si sta allontanando verso la Grecia: nelle regioni meridionali sarà quindi un mercoledì 24 caratterizzato da residua instabilità, con la formazione di numerosi temporali pomeridiani. Nella giornata di mercoledì 24 è infatti attiva un'allerta meteo gialla della Protezione Civile che coinvolge gran parte del Sud Italia e della Sicilia.

Al Centro-Nord invece situazione meteo decisamente più stabile e soleggiata, mentre le temperature, in tutta Italia, oscilleranno attorno a valori normali per il periodo, con il caldo che quindi non sarà eccessivo.

Giovedì 25 l’instabilità tenderà a smorzarsi, anche se non mancheranno alcuni temporali residui, specie sulle zone interne del Sud. Durante il fine settimana del 27 e 28 agosto è probabile che l’Italia venga interessata da un flusso di correnti occidentali più instabili, con maggiore rischio di rovesci o temporali non solo sulle zone interne e montuose del Centro-Sud, ma questa volta anche al Nord, su Alpi e vicine zone di pianura; le temperature invece rimarranno su valori prossimi alle medie stagionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 24 agosto

Alternanza tra sole e nuvole al Sud, Abruzzo e Molise: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Puglia, Basilicata, Campania Meridionale, Calabria e Sicilia Orientale.

Temperature massime senza grandi variazioni, per lo più comprese tra 27 e 32 gradi, con locali punte fino a 33 gradi. Moderati venti di Maestrale su Ionio e Adriatico.

Le previsioni meteo per giovedì 25 agosto

Al mattino prevalenza di cielo sereno in gran parte d’Italia. Nel pomeriggio nubi in moderato aumento su Sud e zone interne del Centro, con isolati temporali su Appennino Centrale, Campania, Basilicata e Calabria. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato.

Temperature massime quasi dappertutto in lieve aumento e in generale comprese tra 28 e 34 gradi. Venti di Maestrale, da deboli a moderati, al Centro-Sud.