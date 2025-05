Meteo: 24-25 maggio con più sole, qualche temporale e clima più fresco. Le previsioni

In questo fine settimana si conferma un graduale miglioramento, con tempo più stabile e soleggiato in molte regioni del Centro-Nord, anche se nella giornata odierna (sabato 24) persiste la possibilità di qualche rovescio o temporale sui rilievi dell’Italia settentrionale e tra Lazio e Abruzzo.

Le regioni meridionali e la Sicilia saranno invece attraversate da una debole perturbazione (la nr. 8 del mese) in grado di portare dei rovesci soprattutto in Calabria e nell’isola, fenomeni che si esauriranno la mattina di domenica 25, giornata che quindi vedrà condizioni stabili, senza precipitazioni di rilievo.

Le temperature anche nel weekend si manterranno in tutto il Paese inferiori alla norma, nonostante un aumento previsto al Centro-Nord tra sabato e domenica; al Sud e nelle Isole invece il transito della perturbazione numero 8 sarà accompagnato da una ventilazione di Maestrale, che proseguirà fino a lunedì 26, responsabile di un clima più fresco.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 24 maggio)

Al mattino ampi rasserenamenti in Emilia Romagna, Toscana, Umbria Lazio; cielo in prevalenza nuvoloso altrove, con nubi più compatte e qualche pioggia in Abruzzo, Molise e bassa Calabria; locali acquazzoni su Prealpi venete e lombarde. Nel pomeriggio rovesci e temporali su Lazio, Calabria, Sicilia e interno della Sardegna; qualche temporale in sviluppo anche su Alpi, Prealpi, Friuli, alta pianura veneta e appennino settentrionale. Ampie schiarite in pianura padana.

Temperature minime in calo; massime in diminuzione al Sud, in rialzo al Nord-Est. Venti di Maestrale su Sardegna e mari circostanti, e nel Canale di Sicilia; ventilato per venti settentrionali sul medio Adriatico e al Sud.

Le previsioni meteo per domenica 25 maggio

Fino al mattino nubi e residue piogge su bassa Calabria e Sicilia; deciso miglioramento nel pomeriggio, con soltanto innocua nuvolosità. Tempo stabile nel resto del Paese, senza precipitazioni di rilievo: moderata nuvolosità al mattino su Alpi e vicine zone di pianura, nel pomeriggio anche nel resto del Nord, tranne le coste liguri, adriatiche e l’Emilia Romagna, dove arriverà solo qualche velatura. Soleggiato al Centro-Sud e Sardegna.

Temperature massime in ulteriore lieve aumento, tranne al Sud e in Sicilia; valori ancora generalmente inferiori alla media. Ventoso per Maestrale al Sud e in Sicilia, con mari molto mossi.