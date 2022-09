Meteo, 23 settembre stabile ma nel weekend rischio di forte maltempo

Venerdì 23 settembre, giorno che segna il passaggio all’autunno astronomico (equinozio esattamente alle ore 3:04), il tempo si manterrà in prevalenza stabile, con venti in temporanea attenuazione e temperature in generale sotto la media. Nel fine settimana la circolazione atmosferica subirà un netto cambiamento: le correnti fresche e asciutte lasceranno il posto a correnti sud-occidentali più miti e umide, nell’ambito delle quali una perturbazione piuttosto intensa (la n.7) si farà strada portando precipitazioni a tratti di forte intensità sabato al Nord e in Toscana, domenica soprattutto sulle regioni tirreniche, in Sardegna e all’estremo Nord-Est.

Questo sistema nuvoloso sarà accompagnato da forti venti di Scirocco che favoriranno un deciso rialzo termico specialmente al Centro-Sud, con valori che torneranno oltre i 25 gradi sulle regioni meridionali e picchi vicini ai 30 gradi sulle Isole. L’evoluzione successiva presenta ancora ampi margini di incertezza; quello che si può anticipare è il probabile proseguimento di condizioni di tempo variabile e a tratti perturbato con ancora la possibilità di precipitazioni intense soprattutto sui settori tirrenici.

Previsioni meteo per venerdì 23 settembre

Insistono condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato con cielo sereno o al più velato per il transito di strati di nubi alte e sottili. Qualche annuvolamento più consistente insisterà su Alpi, bassa Calabria, Isole e, temporaneamente, anche nella Liguria centrale al mattino e nel settore dell’alto Adriatico nel pomeriggio. Non si escludono isolate e brevi piogge sulla Sicilia orientale nella prima parte del giorno. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, ma con valori ancora leggermente inferiori alla norma. Ancora un po’ ventoso al Sud e sulle Isole.

Previsioni meteo per sabato 24 settembre

Tempo in peggioramento al Centro-Nord, con piogge e rovesci a partire dal Nord-Ovest e Toscana occidentale, ma in estensione anche al Nord-Est e a tutta la Toscana nel coso della giornata. Qualche isolata precipitazione possibile sulla Sardegna settentrionale e verso sera anche su Marche, Umbria e Lazio. Attenzione ai possibili fenomeni di forte intensità, anche a carattere di temporale, su Liguria e Toscana fra pomeriggio e sera. Temperature minime in aumento al Centro-Nord e in Sardegna, massime in calo al Nord-Ovest, in rialzo al Centro-Sud. Sensibile rinforzo dei venti di Scirocco sui mari occidentali e sul medio e alto Adriatico.