Meteo, 23 settembre con caldo in aumento

A poche ore dall’inizio ufficiale dell’autunno, con il passaggio all’equinozio nella serata di mercoledì 22 settembre, non è ancora tempo di salutare l’estate: nei prossimi giorni, infatti, ci attende una fase di tempo stabile e di caldo estivo oltre la norma per il ritorno dell’alta pressione di matrice africana, che garantirà sole e temperature in progressivo sensibile rialzo, specie da venerdì.

L'avanzare del nucleo più caldo dell'aria in risalita dal Nord Africa farà sentire i propri effetti dapprima sulla Sardegna, poi da venerdì sulla Sicilia e successivamente anche nel resto del Centro-Sud dove, nel fine settimana, si potranno raggiungere valori intorno ai 30 gradi, ma con punte persino superiori più probabili sulle Isole maggiori.

Le previsioni meteo per giovedì 23 settembre

Sulla maggior parte delle regioni tempo in prevalenza soleggiato. In mattinata insisteranno un po’ di nuvole al Nord e all’estremo Sud. Nel pomeriggio locale instabilità sulla Sicilia, con isolati brevi rovesci nei settori interni, meridionali e orientali dell’isola. Modesti annuvolamenti tra la fascia prealpina e le pianure adiacenti, lungo la dorsale appenninica, nel sud della Calabria e sulla Sardegna.

Temperature massime in ulteriore leggero calo al Sud e in Sicilia, in lieve rialzo in Sardegna: valori ancora inferiori alla norma lungo l’Adriatico; picchi di 27-28 gradi sul settore tirrenico e sulle Isole, fino a 30-32 gradi nell’ovest della Sardegna. Venti moderati o tesi settentrionali sullo Ionio, da est intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 24 settembre

Tempo generalmente stabile e soleggiato. Da segnalare un moderato aumento delle nubi, nel corso della giornata, su Liguria, Toscana, Umbria e lungo la dorsale settentrionale. Un po’ di nuvole sparse sulle Isole maggiori e, nel pomeriggio, anche lungo la fascia prealpina del Nord.

Temperature massime ovunque in rialzo, con valori per lo più compresi tra 24 e 30 gradi, ma con punte oltre i 30 gradi sulla Sardegna. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente, mossi o molto mossi Mare e Canale di Sardegna e Canale di Sicilia.