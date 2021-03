Meteo, 23 marzo con clima invernale. Pioggia e neve al Centro-Sud

Anche nella giornata di oggi, martedì 23 marzo, le condizioni meteo avranno un sapore decisamente invernale. Correnti gelide insisteranno sul nostro Paese contribuendo a mantenere ovunque le temperature al di sotto dei valori medi stagionali. Nuvole e piogge si concentreranno ancora una volta sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, con nevicate sulle zone appenniniche fino a quote relativamente basse per gli inizi della primavera.

A rendere il freddo più intenso ci si metteranno anche i gelidi venti settentrionali che continueranno a soffiare su gran parte del Centro-Sud e Isole Maggiori. La situazione meteo cambierà solo a partire dalla parte centrale della settimana quando, grazie al ritorno dell’alta pressione, godremo di giornate stabili e per lo più soleggiate in tutta Italia, con venti in attenuazione e temperature più miti, in linea con le medie del periodo.

Previsioni meteo per martedì 23 marzo

Prevale il bel tempo al Nord, in Toscana, in Umbria, nelle Marche, sul Lazio, sulle coste campane e in Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia: piogge residue, specie al mattino, su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, con nevicate fino a quote molto basse sulle zone interne di queste regioni; piogge residue anche su Calabria e Sicilia, con nevicate sulle zone montuose oltre 600-800 metri.

Temperature massime in generale stazionarie o in leggero calo.

Previsioni meteo per mercoledì 24 marzo

Domani osserveremo un'alternanza tra sole e nuvole in Abruzzo, in Molise e sulle regioni meridionali, dove tuttavia non sono previste piogge. Cielo sereno o al più poco nuvoloso sulle altre regioni.

Temperature massime quasi dappertutto in crescita, e più vicine ai valori medi stagionali.