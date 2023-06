Meteo 23 giugno, l'ondata di caldo ha le ore contate: tornano piogge e temporali

La prima ondata di caldo dell'estate 2023 ha le ore contate: gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l'anticiclone nord africano si sta indebolendo, mentre una nuova perturbazione avanza verso l'Italia. Si tratta di un fronte che sta già investendo il Nord Italia per poi scivolare verso il Centro-Sud, dando luogo ad un sensibile calo termico, a una fase di instabilità e a un rinforzo dei venti settentrionali (Maestrale, Tramontana e Bora, con episodi di Foehn anche in Pianura Padana), che si sostituiranno allo Scirocco. Il passaggio della perturbazione darà luogo a rilevanti contrasti termici con il probabile sviluppo di temporali anche di forte intensità, con rischio di locali nubifragi, grandine e raffiche tempestose.

Le previsioni meteo per venerdì 23 giugno

Al mattino nubi alternate ad ampie schiarite sul Centro-Nord; qualche temporale sulle Alpi centro orientali; isolate piogge anche sul Centro Italia; cieli decisamente sereni al Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio rovesci e temporali anche di forte intensità su Alpi e Prealpi orientali, Venezie, Emilia Romagna, est Lombardia, Umbria e interno della Toscana. Ampi rasserenamenti al Nord-Ovest, all’estremo Sud e Isole; nubi sparse nelle altre zone. In serata l’instabilità persiste lungo il medio e alto versante adriatico.

Temperature in calo al Nord (soprattutto al Nord-Est), al Centro e in Sardegna, in lieve e temporaneo rialzo al Sud, con picchi di 38/39 gradi in Puglia e Sicilia. Venti di Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia; Foehn nelle Alpi e al Nord-Ovest.

Le previsioni meteo per sabato 24 giugno

Condizioni meteo instabili, con nuvole, rovesci e temporali, al mattino nelle regioni centrali adriatiche, nel pomeriggio nell’Appennino centrale e meridionale, in Umbria, Lazio e Puglia interna. Sereno o poco nuvoloso nelle altre regioni, con più nuvole al Sud.

Temperature in generale diminuzione nei valori mattutini; massime in calo nel versante adriatico, al Sud e in Sicilia, con valori quasi ovunque nella norma. Venti moderati settentrionali, di Tramontana e Maestrale. Mari mossi, tranne il Mar Ligure.