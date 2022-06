Meteo: 23 giugno bollente. Caldo intenso ovunque, possibili picchi di 40°C. Ecco dove

Per tutto il resto della settimana sull’Italia insisterà l’alta pressione, che solo a tratti lascerà spazio a un po’ di instabilità al Nord, in occasione del passaggio di una perturbazione atlantica al di là delle Alpi. Quindi tempo soleggiato anche nei prossimi giorni, con appena la possibilità di un po’ di temporali al Nord tra oggi, giovedì 23 e domani, venerdì 24 giugno, e soprattutto temperature sempre decisamente elevavate e al di sopra della norma, specie al Centro-Sud e Isole, con la possibilità di picchi anche di 40 gradi e oltre.

È probabile che le condizioni meteo rimangano asciutte e molto calde anche negli ultimi giorni del mese e ciò significa che giugno si chiuderà probabilmente con un pesante deficit pluviometrico, che si aggiungerà a quello dei mesi precedenti, e con una temperatura media mensile fra le più elevate mai osservate.

Le previsioni meteo per giovedì 23 giugno

Al mattino prevalenza di tempo bello, fatta eccezione per la possibilità di brevi e isolati rovesci sul Ponente Ligure. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità in gran parte d’Italia, con isolati acquazzoni e temporali su Alpi, Liguria ed Emilia Occidentale.

Temperature massime in leggera flessione in Sardegna, in rialzo invece al Nord: valori in generale fra 30 e 36 gradi, con possibili punte fino a 40 gradi al Sud. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per venerdì 24 giugno

Giornata tra sole e nuvole in gran parte del Nord, Lazio, Campania e Sardegna, con isolati rovesci e temporali su Alpi, Piemonte e nord della Sardegna. In generale soleggiato altrove. Caldo afoso sempre intenso, specie al Sud. Venti in prevalenza di debole intensità.