FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 23 gennaio, peggiora al Centro-nord con neve a quote basse

Meteo 23 gennaio, peggiora al Centro-nord con neve a quote basse

Dopo una brevissima tregua, venerdì 23 gennaio una perturbazione raggiungerà l'Italia con piogge e nevicate a quota basse sul Nordovest. Le previsioni meteo
Previsione22 Gennaio 2026 - ore 12:23 - Redatto da Meteo.it
Previsione22 Gennaio 2026 - ore 12:23 - Redatto da Meteo.it

Dopo una tregua nella giornata di giovedì, il tempo sull’Italia è nuovamente destinato a peggiorare. Nel corso della giornata di venerdì una veloce perturbazione atlantica (la n.9 di gennaio) raggiungerà gradualmente il Centro-Nord per poi attraversare anche il Sud Italia entro sabato mattina. Nella serata-notte di venerdì deboli nevicate a quote molto basse, anche di 200-300 metri, interesseranno le regioni di Nord-Ovest. Sabato, mentre questa perturbazione si allontanerà verso i Balcani, un nuovo sistema perturbato (perturbazione n.10), più intenso del precedente, si avvicinerà dal Mediterraneo occidentale alla Sardegna. Tra la sera-notte di sabato e la giornata di domenica attraverserà praticamente tutta l’Italia, portando molte piogge, ancora neve a bassa quota in Piemonte ed entroterra ligure, venti e mari in rinforzo al Centro-Sud. Le temperature, al di là di qualche oscillazione, resteranno di stampo invernale vicine alla norma. Secondo le attuali proiezioni dei modelli di previsione, durante la prossima settimana l’alta pressione dovrebbe rimanere ai margini dell’Europa consentendo a nuove perturbazioni atlantiche di raggiungere anche il nostro Paese. Sono così attese nuove fasi di maltempo che porteranno piogge, venti e mari in rinforzo ma anche altre nevicate sulle Alpi, buona notizia quest’ultima in vista delle imminenti Olimpiadi invernali.

Previsioni meteo per venerdì 23 gennaio

Tempo in peggioramento al Centro-Nord, con precipitazioni che, entro il pomeriggio, andranno a interessare il Nord-Ovest, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e nord delle Marche; qualche debole e isolata pioggia possibile anche in Sardegna. In Piemonte, entroterra ligure e Lombardia occidentale neve a quote molto basse di 200-300 metri e con pioggia mista a neve in pianura. Su Marche meridionali, Abruzzo, Molise e regioni meridionali giornata stabile e abbastanza soleggiata con annuvolamenti alternati a schiarite. Temperature in calo al Nord, senza grandi variazioni altrove.  Venti in rinforzo sui mari di ponente con mare mosso o molto mosso; restano ancora un po’ mossi lo Ionio e il Canale d’Otranto.

Previsioni meteo per sabato 24 gennaio

Sabato. Al mattino piogge nell’estremo Nord-Est (neve sulle Alpi intorno ai 1000 metri), Marche e regioni meridionali ma in rapida attenuazione; nel pomeriggio qualche residua pioggia essenzialmente in Campania. Peggiora in Sardegna con nubi in aumento e piogge in arrivo dal pomeriggio, in estensione in serata al Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni tirreniche e Sicilia occidentale. Neve in Piemonte ed entroterra ligure fino a 300-400 metri. Temperature in generale ma comunque contenuto rialzo. Venti da moderati a tesi per lo più meridionali su Mar Ligure e al Centro-Sud con mari mossi o molto mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 22 gennaio con breve tregua poi torna il maltempo
    Previsione22 Gennaio 2026

    Meteo, 22 gennaio con breve tregua poi torna il maltempo

    Il ciclone Harry si allontana dall'Italia: tregua nelle zone martoriate da piogge, venti e mareggiate. Nuove perturbazioni in vista. Le previsioni del 22-23 gennaio
  • Meteo 22 gennaio: si placa il maltempo al Sud! Da venerdì 23 nuove piogge e nevicate
    Previsione22 Gennaio 2026

    Meteo 22 gennaio: si placa il maltempo al Sud! Da venerdì 23 nuove piogge e nevicate

    Oggi (giovedì 22) il Sud e le Isole rifiatano dopo il ciclone Harry. Da venerdì 23 le condizioni si confermano molto dinamiche con nuove piogge.
  • Meteo: giovedì 22 tregua dal maltempo. Poi treno di perturbazioni
    Previsione21 Gennaio 2026

    Meteo: giovedì 22 tregua dal maltempo. Poi treno di perturbazioni

    Il ciclone Harry domani (22 gennaio) esaurirà i suoi effetti al Sud e nelle Isole dove migliora il tempo. Da venerdì 23 diverse fasi perturbate.
  • Meteo: il maltempo si attenua parzialmente al Sud. Giovedì 22 tregua, ma sarà breve
    Previsione21 Gennaio 2026

    Meteo: il maltempo si attenua parzialmente al Sud. Giovedì 22 tregua, ma sarà breve

    Il ciclone Harry perde potenza via via che si allontana verso Grecia e Balcani: ultime piogge al Sud e Isole, venti ancora intensi e mari mossi.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, 25-26 gennaio con pioggia, vento e neve: la tendenza
Tendenza22 Gennaio 2026
Meteo, 25-26 gennaio con pioggia, vento e neve: la tendenza
Da domenica 25 gennaio nuove fasi di maltempo sull'Italia: attese piogge, rovesci e neve sui rilievi. Temperature vicine alla norma. La tendenza meteo
Meteo: nel weekend del 24-25 gennaio maltempo e neve a bassa quota! La tendenza
Tendenza21 Gennaio 2026
Meteo: nel weekend del 24-25 gennaio maltempo e neve a bassa quota! La tendenza
La tregua dal maltempo prevista domani (giovedì 22) avrà vita breve poiché da venerdì 23 diverse fasi perturbate coinvolgeranno l'Italia.
Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?
Tendenza20 Gennaio 2026
Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?
Nell'ultima parte di settimana una nuova perturbazione raggiunge il Centro-Nord, riportando maltempo con piogge e anche nevicate. La tendenza
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 22 Gennaio ore 16:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154