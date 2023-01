Meteo 23 gennaio: ancora pioggia, freddo e neve a bassa quota. Le regioni coinvolte

La perturbazione numero 10 del mese, collegata all’intensa circolazione ciclonica colma di aria fredda che da giorni condiziona lo scenario meteo sull’Italia, nella giornata di lunedì 23 gennaio porterà un deciso peggioramento sul Nord Italia, coinvolgendo ancora le regioni centrali e il basso versante tirrenico. Nevicherà a bassa quota sui rilievi del Centro-Nord, con nevicate più abbondanti sull’Appennino emiliano-romagnolo e marchigiano, ma la neve mista a pioggia potrebbe spingersi anche in alcune zone della pianura padana.

Martedì fenomeni in attenuazione in gran parte del Centro-Nord, con instabilità sul medio versante adriatico e nelle Isole; il miglioramento sarà accompagnato da un temporaneo rialzo termico.

Le previsioni meteo per lunedì 23 gennaio

Domani al mattino piogge su Venezie, coste di Emilia Romagna, Marche, Toscana e sul basso versante tirrenico. Nevicate su Alpi e Prealpi orientali, più abbondanti sull’Appennino marchigiano ed emiliano-romagnolo; possibili deboli nevicate nella pianura emiliana. Nel pomeriggio le precipitazioni si estendono a tutto il Nord, con nevicate più intense sulle Alpi occidentali e neve mista a pioggia possibile anche nella bassa pianura padana. Tendenza a schiarite sul medio Adriatico e al Sud, ma ancora instabile su Lazio, Sicilia e Campania.

Giornata molto fredda al Nord; temperature inferiori alla media climatica anche nel resto del Paese. Venti moderati o forti sull’alto Adriatico, al Nordest, in Valpadana e Liguria.

Le previsioni meteo per martedì 24 gennaio

Tempo in miglioramento al Centro-Nord, con nuvolosità irregolare ma poche precipitazioni: residue nevicate al mattino in Piemonte e qualche rovescio nel pomeriggio sul medio Adriatico. Soleggiato in Puglia, ancora piogge sparse nelle Isole.

Temperature in generale rialzo, specie nei valori massimi. Venti moderati sui mari di ponente, che restano mossi.