Meteo: 23 e 24 maggio oltre 35°C al Centro-Sud. Forti temporali al Nord

Alta pressione africana e clima da piena estate: l’Europa meridionale e l’Italia stanno facendo i conti con la prima fase di caldo precoce, in qualche caso eccezionale, come in Spagna dove nel fine settimana si sono raggiunti i 40 gradi. In questa prima parte della settimana il caldo raggiungerà l’apice sulle nostre regioni centro-meridionali, con il termometro che potrà raggiungere e localmente di poco superare la soglia dei 35 gradi.

Contemporaneamente, tra lunedì 23 e martedì 24 maggio, le regioni settentrionali verranno attraversate da una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale (la nr.5 di maggio), responsabile di un aumento dell’instabilità, dunque del rischio di temporali (particolarmente diffusi e localmente intensi nella giornata martedì), insieme ad una progressiva attenuazione della calura. A seguire, la tendenza suggerita dai modelli resta molto incerta: al momento non possiamo escludere il rischio di una prosecuzione della precoce ondata di calore al Centro e soprattutto al Sud almeno fino a mercoledì 25. Attendiamo i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per lunedì 23 maggio

Sull’Emilia Romagna, sulle regioni peninsulari e sulle Isole tempo ben soleggiato. Cielo irregolarmente nuvoloso nel resto del Nord, con i primi rovesci o isolati temporali, nel corso della mattina, nel settore alpino e prealpino centro-orientale. Nel pomeriggio e in serata i fenomeni diverranno più frequenti e coinvolgeranno tutta l’area alpina, isolatamente anche le pianure del Piemonte e della Lombardia.

Temperature: massime in lieve aumento al Centro-Sud e sulle Isole, in lieve flessione al Nord. Punte di 34-35 gradi nelle aree interne peninsulari e sulle Isole, localmente oltre sulla Sardegna. Aumenta la sensazione di afa in val padana. Venti: deboli, a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 24 maggio

Su Romagna, regioni peninsulari e Isole maggiori tempo in prevalenza soleggiato, nonostante il passaggio di alcune velature e qualche nube più densa sulla Toscana. Cielo nuvoloso nel resto del Nord, con i primi fenomeni al mattino su Valle d’Aosta, Piemonte e nordovest Lombardia. Nel pomeriggio e in serata ulteriore peggioramento, con rovesci e temporali in formazione su gran parte delle regioni settentrionali, localmente anche intensi, associati a grandine e raffiche di vento.

Temperature: massime in calo al Nord, più evidente nelle aree temporalesche; in ulteriore aumento su Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia dove si toccheranno punte fino a 35-36 gradi. Venti: di Scirocco, da deboli a moderati, su mari e regioni centro-meridionali, con rinforzi sul mare Adriatico.