Meteo, 23 aprile con sole al Centro-sud. Più instabile al Nord

Sabato 23 aprile un promontorio di alta pressione nord-africano si estenderà verso l’Italia favorendo una giornata di tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud, mentre una nuova perturbazione di origine atlantica (la n. 7 del mese) determinerà un peggioramento tra il Nord-Ovest e le aree alpine orientali. Domenica il bel tempo resisterà più che altro al Sud e in Sicilia con temperature oltre le medie stagionali; nel resto del Paese, invece, il tempo sarà a tratti instabile con rischio di rovesci o temporali nell’arco della giornata. Il lungo weekend si chiuderà con un lunedì 25 aprile di tempo abbastanza soleggiato, ma con ancora una residua instabilità sui rilievi del Centro-Nord e temperature su livelli sempre molto miti soprattutto sulle regioni meridionali.

Previsioni meteo per sabato 23 aprile

Tendenza a schiarite sempre più ampie al Centro-Sud, soprattutto dal pomeriggio. Nubi compatte al Nord, con isolate precipitazioni su Alpi, Piemonte, Liguria e Friuli. In serata precipitazioni in intensificazione ed estensione a tutto il Nord-Ovest, Emilia, Veneto occidentale e alta Toscana. Quota neve sulle Alpi intorno a 1800-2000 metri, ma in calo alla sera nel settore occidentale. Temperature massime in leggera flessione al Nord-Ovest, in netta crescita al nel resto d’Italia con valori anche oltre i 20 gradi e punte vicine ai 24-25 gradi sulle Isole per effetto dei venti di Scirocco.

Previsioni meteo per domenica 24 aprile

Prevalenza di sole al Sud e in Sicilia con al massimo qualche velatura. In Sardegna cielo inizialmente nuvoloso con qualche piovasco nel settore settentrionale dell'Isola mentre nel pomeriggio prevarranno le schiarite. Il maggior rischio di piogge si avrà al Centro-Nord dove sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con solo qualche parziale schiarita, peraltro temporanea, in Emilia Romagna e al Centro; precipitazioni possibili, anche a carattere di rovescio o temporale, su alto Piemonte, alta Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Levante ligure e alta Toscana. Altrove i fenomeni saranno più brevi e isolati con qualche temporale comunque possibile anche in Emilia e sull’Appennino marchigiano e abruzzese. Limite della neve sulle Alpi almeno oltre i 1700-1800 m. Verso sera piogge più concentrare al Nord-Est e tra Levante ligure, Toscana, Umbria e alto Lazio.

Temperature massime per lo più in calo al Nord e su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, in aumento su Abruzzo, Sud peninsulare e Sicilia orientale; punte vicine ai 25 gradi su Puglia e settore ionico. Venti: residuo Scirocco a inizio giornata sull’Adriatico, che verrà successivamente sostituito dal Libeccio che soffierà fino a moderato o teso su mari di ponente, Appennino e regioni centrali. Mari: poco mossi o localmente mossi il basso Adriatico, il Tirreno sud-orientale e lo Ionio, mossi gli altri bacini, fino a molto mossi Ligure, Mare di Sardegna, localmente anche l’alto Tirreno.