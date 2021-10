Meteo, 22 ottobre con rischio maltempo al Centro-sud

La perturbazione che ha raggiunto l’Italia (perturbazione numero 4 del mese), nello scivolare lungo la nostra Penisola, venerdì 22 ottobre porterà maltempo soprattutto sulle regioni centrali, con parziale coinvolgimento anche delle regioni meridionali, mentre al Nord il tempo andrà gradualmente migliorando. Sabato, prima di abbandonare la nostra Penisola, questa stessa perturbazione porterà ancora un po’ di piogge soprattutto al Sud e medio versante adriatico.



Domenica insisterà un po’ di instabilità all’estremo Sud e Isole, mentre nel resto d’Italia il tempo risulterà in prevalenza soleggiato. Le correnti relativamente fredde, che seguono la perturbazione, nel corso del fine settimana favoriranno anche un generale calo delle temperature, che in molte regioni scenderanno leggermente sotto la norma.

Previsioni meteo per venerdì 22 ottobre

Venerdì bel tempo al Nordovest, con appena il fastidio di qualche nebbia al mattino. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno isolati acquazzoni e temporali su Friuli, Venezia Giulia, regioni centrali, Campania, sud della Calabria, Sicilia Meridionale e nord della Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nord e regioni tirreniche, in leggero calo nel medio versante adriatico.

Previsioni meteo per sabato 23 ottobre

Sabato in generale bello all’estremo Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia, comunque alternate a temporanee schiarite: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su regioni centrali adriatiche, Lazio, Salento, Bassa Campania, Calabria Settentrionale, Trapanese e interno della Sardegna. Temperature massime in leggero calo al Nord e regioni adriatiche, in lieve crescita nel basso versante tirrenico e Isole.