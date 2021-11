Meteo, 22 novembre con un nuovo carico di pioggia sull'Italia

Una nuova perturbazione (la numero 6 del mese) ha raggiunto la nostra Penisola e nelle prossime ore porterà maltempo diffuso, specie al Centro e al Nord, mentre sulle Alpi è attesa la neve, ma solo a quote piuttosto alte. La perturbazione martedì 23 novembre abbandonerà l’Italia, favorendo così un generale miglioramento del tempo, con poche piogge residue. La situazione rimarrà tranquilla anche nella giornata di mercoledì, mentre per giovedì è probabile l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 7 di novembre) e, di conseguenza, un nuovo peggioramento del tempo che potrebbe coinvolgere gran parte del Paese.

Previsioni meteo per lunedì 22 novembre

Lunedì giornata in generale nuvolosa o molto nuvolosa. Nel corso del giorno piogge sparse su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige, Emilia, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia Meridionale e sud della Sardegna; neve sulle zone alpine oltre 1300-1500 metri.



Temperature massime in ulteriore lieve diminuzione al Nord e regioni tirreniche. Venti in intensificazione: in particolare Libeccio teso sullo Ionio.

Previsioni meteo per martedì 23 novembre

Martedì bel tempo nelle Venezie. Ancora nuvole altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Sud e Isole Maggiori. Nel corso del giorno qualche pioggia su Piemonte, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia Occidentale e nord della Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nord, in calo nelle regioni del medio e basso versante adriatico.