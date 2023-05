Meteo, 22 maggio instabile al Centro-sud. Caldo in aumento

La settimana si apre all’insegna dell’instabilità atmosferica soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole, lasciata in eredità dalla perturbazione n.6 di maggio, in forma molto più occasionale anche sui rilievi del Nord, mentre saranno risparmiate la pianura Padana, l’Emilia Romagna e i settori adriatici. Le temperature saranno in ulteriore aumento in quasi tutto il Paese, con valori superiori alla media stagionale. Martedì l’instabilità, più attenuata, tenderà a persistere nelle stesse aree. Per mercoledì si profila invece un miglioramento al Centro-Sud, dove la probabilità di temporali sarà inferiore rispetto ai giorni precedenti, mentre le regioni settentrionali saranno raggiunte, nella seconda parte della giornata, da una nuova perturbazione (la n.7 del mese), che porterà un marcato peggioramento a partire dalle zone montuose, in estensione nella notte di giovedì anche alla valle padana.

Le previsioni meteo per lunedì 22 maggio

Lunedì al mattino cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al Sud e sulle Isole, con alcune piogge su Calabria e Sicilia orientale; nuvolosità molto più irregolare al Centro-Nord, con tratti di sereno anche ampi su Toscana, Liguria e regioni di Nordest; locali rovesci in esaurimento tra ovest Lombardia e nord del Piemonte. Nel pomeriggio tempo in prevalenza soleggiato su val padana, Venezie, coste liguri e adriatiche; altrove aumentano le nubi e l’instabilità, con rovesci o temporali più probabili nelle zone interne e tirreniche del Centro-Sud e delle Isole; più occasionalmente attorno ai rilievi del Nordovest. Tutte le precipitazioni cesseranno in serata. Temperature: massime in ulteriore aumento un po’ ovunque e per lo più comprese tra 20 e 28 gradi. Venti deboli.

Le previsioni meteo per martedì 23 maggio

Martedì fino alla tarda mattinata bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque; a seguire aumenta l’instabilità con rovesci e temporali isolati in sviluppo soprattutto nel pomeriggio su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, lungo tutto l’Appennino e nelle zone interne limitrofe, più occasionalmente anche attorno alle zone montuose delle Isole, della Puglia e nel Salento. In serata qualche temporale potrà insistere solo tra il nord del Veneto e il Trentino Alto Adige.

Temperature in lieve ulteriore crescita, con valori massimi da inizio estate e punte fino a sfiorare i 27-28 gradi. Venti in prevalenza deboli.