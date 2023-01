Meteo 22 gennaio: domenica con maltempo e aria artica. Dove arriva la neve

Anche nella giornata di oggi le condizioni meteo sull'Italia saranno influenzate da un'intensa perturbazione.

Al via dunque una domenica in generale nuvolosa, con molto vento (sebbene in attenuazione rispetto a oggi), piogge sparse al Sud e nevicate fino a quote molto basse sul medio versante adriatico e in Emilia Romagna, mentre le temperature rimarranno nel complesso leggermente al di sotto della norma.

Lunedì la perturbazione, risalendo temporaneamente verso nord, potrebbe favorire altre nevicate a bassa quota, oltre che sulle regioni centrali adriatiche, anche su molte regioni del Nord.

Le previsioni meteo per domenica 22 gennaio

Oggi bel tempo al Nord-Ovest, nuvole sul resto d’Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su Campania, Puglia Meridionale, Basilicata, Calabria, Sicilia e nord della Sardegna, con neve sui rilievi oltre 500-700 metri; nevicate fino a quote molto basse su Toscana, Umbria, Marche, Emilia e Romagna, miste a pioggia anche lungo le coste.

Temperature minime sempre piuttosto basse, con gelate diffuse al Nord e nelle zone interne del Centro; massime in leggero rialzo nel versante adriatico, in lieve calo in Sicilia. Venti e moto ondoso in attenuazione, ma sempre piuttosto intensi.

Le previsioni meteo per lunedì 23 gennaio

Domani ancora nuvole su gran parte d’Italia, ma con qualche sprazzo soleggiato, specie al Sud. Nel corso del giorno piogge sparse su Marche, Venezie, Emilia, Romagna, Lombardia, e Piemonte, con nevicate fino a quote collinari e qualche possibile sconfinamento sulle pianure di Veneto, Emilia, Lombardia e Piemonte.

Temperature massime di nuovo in calo nel medio versante adriatico e in Pianura Padana.