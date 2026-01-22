Meteo, 22 gennaio con breve tregua poi torna il maltempo

Il tempo finalmente migliora in maniera decisa anche al Sud e giovedì sarà una giornata sostanzialmente di tregua. Fra pomeriggio e sera la parte avanzata di una nuova perturbazione (la n.8) si farà strada lentamente dal Mediterraneo occidentale portando le prime piogge sulla Sardegna, in estensione, entro venerdì, a parte del Centro-Nord e temporaneamente anche alla Sicilia. Si tratta di un sistema nuvoloso piuttosto debole, ma che aprirà la strada ad altri impulsi perturbati i quali, guidati dalle correnti ondulate atlantiche, si avvicenderanno sull’Italia. Già nella seconda parte di venerdì una veloce perturbazione (la n.9) raggiungerà la precedente incrementando le precipitazioni al Centro-Nord, nel basso Tirreno e in Sardegna. In questa fase saranno possibili nevicate a bassa quota sulle regioni nord-occidentali. Sabato, mentre questa perturbazione comincerà ad allontanarsi verso i Balcani, un nuovo sistema perturbato (perturbazione n.10), decisamente più intenso, si avvicinerà dal Mediterraneo occidentale dando il via ad un’altra fase di maltempo che, entro domenica, riguarderà gran parte del Paese. Le temperature, al di là di qualche oscillazione, resteranno vicine alla norma.

Previsioni meteo per giovedì 22 gennaio

Cielo nuvoloso su regioni adriatiche, nella Valpadana centro-orientale, al Sud e nel nord della Sicilia, ma con qualche pioggia solo su Puglia meridionale, Calabria tirrenica e nord della Sicilia. Nubi in aumento all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna, con piogge in arrivo sull’isola a partire da ovest; qualche locale precipitazione possibile anche su estremo Ponente ligure e Alpi marittime con quota neve intorno agli 800 metri. Maggiori schiarite nel resto d’Italia, ma con velature più o meno dense in transito nel corso della giornata. Gelate mattutine al Nord e Toscana. Temperature pomeridiane stazionarie o in leggero rialzo con massime per lo più nella norma. Venti meridionali in rinforzo in Sardegna, per lo più deboli altrove. Ancora mossi o molto mossi medio-basso Adriatico, Ionio e mari intorno alle Isole; poco mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per venerdì 23 gennaio

Tempo in peggioramento al Centro-Nord, con piogge che, entro il pomeriggio, andranno a interessare Nord-Ovest, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Qualche isolata pioggia possibile anche in Sardegna. Alla sera fenomeni in estensione al resto del Centro e alla Campania. Nevicate a quote collinari al Nord, localmente fin sulle pianure in forma mista a pioggia al Nord-Ovest, specie fra pomeriggio e sera. Nel resto del Paese tempo più stabile con parziali annuvolamenti. Temperature in leggero rialzo, eccetto al Sud; massime in calo su Alpi, Nord-Ovest ed Emilia, per lo più in lieve aumento altrove. Venti in rinforzo sui mari di ponente.