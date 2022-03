Meteo, 21 marzo con freddo invernale, neve e qualche pioggia

L’anomalo anticiclone centrato sul Nord Europa e che si estende su gran parte dell’Europa centro-orientale, continua ad impedire l’arrivo delle perturbazioni atlantiche sulle nostre regioni settentrionali, dove l’attuale siccità è destinata ad aggravarsi. Nel contempo, l’anticiclone sta indirizzando un flusso di correnti orientali di aria fredda sul nostro Paese, dove l’inizio della settimana vedrà persistere condizioni invernali. Seguirà, da mercoledì, un graduale rinforzo dell’alta pressione su tutta la Penisola, associata ad aria più mite, con un generale rialzo termico e fase meteo stabile; nella seconda parte della settimana quindi le temperature raggiungeranno valori più primaverili, con punte intorno ai 20 gradi.

Previsioni meteo per lunedì 21 marzo

Tempo per lo più soleggiato al Centro-Nord. Nuvolosità irregolare al Sud e sulle Isole, ma con schiarite ampie in giornata sulla Puglia. Possibili piogge isolate in Basilicata, Calabria, Campania e Isole con neve oltre 800/1000 metri, in miglioramento verso sera. Temperature ancora inferiori alla media, con clima freddo al primo mattino e massime comprese tra 11 e 14 gradi. Venti da est o nord-est in parziale attenuazione, ancora di moderata intensità all’estremo Sud e in Sardegna.

Previsioni meteo per martedì 22 marzo

Giornata di tempo stabile e con cieli in prevalenza sereni, a parte della residua nuvolosità sull’Appennino meridionale, in Calabria, Sicilia e Sardegna, ma senza precipitazioni. Temperature minime vicine o poco sopra lo zero al Centro-Nord; massime in lieve rialzo, con valori però che restano inferiori alla norma ovunque. Venti moderati di Maestrale e Tramontana sul medio a basso Adriatico, in Puglia, in Calabria e nello Ionio; venti orientali in Sardegna.