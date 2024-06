Meteo 21 giugno: ancora picchi di 40 gradi. Al Nord temporali in arrivo

La parte più attiva della perturbazione numero 8 porterà nelle prossime ore temporali a tratti intensi al Nord, senza grossi scossoni sulle temperature. Sulle regioni centro-meridionali il tempo stabile sarà ancora accompagnato dal caldo intenso con i termometri fino alla soglia dei 40 gradi nelle aree interne soprattutto al Sud e in Sicilia. Prosegue, quindi, l’ondata di calore sull’Italia, destinata, però, a terminare nel fine settimana grazie all’arrivo di un’altra perturbazione (la n.9) proveniente dal Nord Atlantico, che costringerà l’anticiclone africano a ritirarsi insieme alla massa d’aria torrida al seguito.

Così, da sabato 22 giugno è atteso un generale calo termico che coinvolgerà tutto il Paese, con gli ultimi picchi di 35 gradi all’estremo Sud nella giornata di domenica 23. Questa transizione verso un clima più gradevole sarà accompagnata da piogge e temporali che, a partire dalla fine di sabato, si estenderanno dal Nord verso il Centro e la Sardegna. Quest’ultima perturbazione contribuirà anche a generare un vortice ciclonico che rimarrà a ridosso della penisola fino almeno a metà della prossima settimana favorendo condizioni di tempo instabile in molte regioni.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 21 giugno

Nuvoloso al Nord, ma con iniziali schiarite al Nord-Est; possibili piogge e temporali localmente intensi a partire dai settori occidentali, in estensione verso est in giornata, eccetto nel settore dell’alto Adriatico. Tempo più stabile e soleggiato nel resto d’Italia, con solo delle nuvole in transito al Centro e in Sardegna, e la possibilità di brevi e isolati temporali di calore nell’Appennino centrale durante il pomeriggio.

Temperature massime in calo sulla Sardegna, pressoché stazionarie altrove; ancora molto caldo al Centro-Sud con picchi intorno ai 40 gradi. Venti in rinforzo dai quadranti occidentali sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 22 giugno

Giornata in gran parte soleggiata, con solo un po’ di nuvole su Levante ligure e alta Toscana. Nel pomeriggio nubi in aumento lungo le Alpi con possibili isolati e brevi rovesci o temporali. A fine giornata possibile peggioramento al Nord con l’arrivo di piogge e temporali.

Temperature in diminuzione in quasi tutte le regioni, ma ancora localmente elevate al Sud e in Sicilia dove si toccheranno ancora punte oltre i 35 gradi. Venti di Maestrale in rinforzo sui mari occidentali e al Sud.