Meteo, 21 dicembre con piogge residue ma domenica nuova perturbazione

Oggi 21 dicembre, giorno del Solstizio d’inverno, il tempo è in miglioramento grazie all’allontanamento verso la Grecia dell’intensa perturbazione che ha attraversato l’Italia nelle ultime ore. Anche i forti venti tendono ad attenuarsi, seppur parzialmente, lasciando spazio a una situazione più tranquilla, ma caratterizzata da un generale calo termico causato dalla massa d’aria fredda sopraggiunta al seguito del sistema nuvoloso. Tuttavia, la tregua sarà breve; infatti, sospinta sempre dalle intense correnti nord-occidentali in quota, un’altra perturbazione (la n.6) raggiungerà l’Italia domenica determinando un nuovo peggioramento del tempo, con i fenomeni più intensi e diffusi entro fine giornata sulle Alpi e al Centro-Sud, insistendo, poi, fino a Natale sul medio Adriatico e al Meridione con anche una forte ventilazione settentrionale. L’aria fredda che accompagnerà questa nuova perturbazione contribuirà a mantenere un clima decisamente invernale con temperature anche sotto la media, specie al Centro-Sud. In queste circostanze saranno possibili delle nevicate fino a quote basse sui rilievi appenninici, mentre nel resto d’Italia il periodo natalizio sarà caratterizzato da tempo stabile e asciutto.

Previsioni meteo per sabato 21 dicembre



Tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole, ma con poche precipitazioni concentrate soprattutto su coste abruzzesi, Puglia, bassa Calabria e Sicilia settentrionale, in graduale esaurimento. Breve fase piovosa verso sera anche nel sud-ovest della Sardegna. A fine giornata nubi in aumento sulle Alpi. Temperature massime quasi ovunque in calo. Ancora ventoso per Maestrale al Sud, sulle Isole e parte del Centro. Mossi o molto mossi i mari del Centro-Sud, fino ad agitati i bacini meridionali.

Previsioni meteo per domenica 22 dicembre

Al mattino ampie schiarite sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia; nuvoloso altrove con isolate piogge sull’ovest della Sardegna e nevicate oltre 1200 metri sulle Alpi occidentali; nebbie in diradamento fra basso Veneto e Polesine. Nel pomeriggio resistono le schiarite fra basso Adriatico e Ionio; prevalenza di nuvole altrove con precipitazioni sparse su Alpi, Nord-Est, regioni centrali tirreniche, Marche, Campania e Sardegna, nevose oltre 600-1200 metri nel settore alpino, a carattere di rovescio su Toscana e Lazio. Alla sera peggiora nel basso Tirreno con anche dei temporali. Temperature quasi stazionarie al Nord, con deboli gelate all’alba; in calo le minime e in rialzo le massime al Centro-Sud. Nuovo rinforzo dei venti dai quadranti occidentali al Centro-Sud.