Meteo 21 aprile: piogge in attenuazione, ma arriva una nuova perturbazione nel weekend

La perturbazione numero 5 di aprile ha finalmente riportato la pioggia sulle regioni settentrionali, comprese quelle di Nord-Ovest soffocate dalla siccità più grave, e prima di allontanarsi definitivamente dal nostro Paese influenzerà ancora le condizioni meteo in alcune regioni, specie nella prima parte di venerdì 21 aprile. Nel corso della giornata assisteremo ovunque a una progressiva attenuazione dei fenomeni, e per sabato 22 aprile si confermano condizioni meteo stabili ovunque, accompagnate da un rialzo delle temperature.

Domenica 23 aprile arriverà però un nuovo sistema perturbato, che secondo gli ultimi aggiornamenti dovrebbe investire il Nord per poi coinvolgere le regioni centrali e meridionali durante il Ponte del 25 Aprile.

Le previsioni meteo per venerdì 21 aprile

Venerdì fino al mattino cielo molto nuvoloso su gran parte del Nord, con piogge e rovesci più probabili nei settori a nord del Po, ma in attenuazione; residue nevicate sulle Alpi centrali e orientali oltre 1500-1700 metri. Nel pomeriggio qualche rovescio isolato o temporale potrà ancora svilupparsi attorno alle zone montuose e all’estremo Nord-Est. Tempo parzialmente soleggiato nel resto del Paese, con un cielo tra il poco e il parzialmente nuvoloso e con la possibilità di locali rovesci o temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale.

Temperature massime in rialzo su parte del Nord; senza grandi variazioni altrove; nelle Isole punte di 22-23°C. Venti fino a moderati da est o nordest tra il basso Ionio e il Canale di Sicilia con il mare mosso o molto mosso; deboli altrove.

Le previsioni meteo per sabato 22 aprile

Sabato al Nord cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi più compatte al Nordovest, ma senza precipitazioni. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato: da segnalare il passaggio di sottili velature al Centro e sulla Sardegna e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza conseguenze.

Temperature massime in generale lieve aumento, diffusamente intorno ai 19-22 gradi, ma con punte localmente superiori su Sardegna e Sicilia. Venti deboli, salvo rinforzi da nord tra il basso Adriatico e lo Ionio. Mari: mossi lo Ionio e i Canali delle Isole.