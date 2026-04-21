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Meteo 21 aprile: instabile in diverse zone. Clima meno caldo

Tempo instabile su parte dell'Italia, alle prese con la perturbazione n3 del mese. Qualche temporale ma anche un sensibile calo delle temperature
Previsione21 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione21 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Fino a mercoledì 22 aprile tanta instabilità, soprattutto sul versante orientale del Paese, a causa di un fronte freddo (perturbazione numero 3 di aprile) che, scivolando sui Balcani, lambirà anche la nostra Penisola.

Giovedì 23, con la perturbazione in allontanamento, ultimi strascichi di tempo instabile all’estremo Sud, mentre al Centro-Nord tornerà ad affacciarsi l’alta pressione che, in base alle ultime proiezioni, nei giorni successivi sembra destinata a occupare tutta la nostra Penisola, regalandoci un weekend del 25 aprile caratterizzato da tempo in generale stabile e soleggiato.

La perturbazione responsabile dell’instabilità di questo inizio di settimana è anche accompagnata da aria relativamente fredda che, almeno in parte, riuscirà a infiltrarsi sulla nostra Penisola, causando un graduale e sensibile abbassamento delle temperature, che a metà settimana scenderanno anche al di sotto dei valori medi stagionali; da venerdì 24, complice il ritorno dell’alta pressione, è invece atteso un diffuso rialzo termico e il ritorno a temperature al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 21 aprile

Prevalenza di tempo soleggiato in Calabria, isole e coste centrali tirreniche. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: nel corso del giorno improvvisi rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, pianura lombardo-veneta, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Appennino Campano, Puglia e Basilicata.

Temperature massime in calo al Nordovest e gran parte del Centro, con poche variazioni altrove. Ventoso per venti di Libeccio sullo Ionio; moderati venti orientali su Alto Adriatico e Pianura Padana, altrove venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per mercoledì 22 aprile

Al mattino bel tempo nelle Venezie, Calabria e Isole, nuvole altrove: qualche piovasco su Piemonte, Alta Lombardia, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia. Nel pomeriggio ampie schiarite al Nordovest, nuvolosità in aumento invece in Calabria e Sardegna: isolati scrosci di pioggia su Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata e zone interne della Sardegna.

Temperature massime ovunque in diminuzione, con il calo più sensibile al Centro-Sud: valori in generale nella norma o leggermente al di sotto.

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Ultimo aggiornamento Martedì 21 Aprile ore 09:22

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