Meteo, alta pressione latitante. Tempo variabile anche la settimana del 25 aprile

A metà della prossima settimana in molte regioni italiane l’atmosfera risulterà instabile; ci attendono quindi ancora alcune giornate caratterizzate da tempo molto variabile. Le temperature saranno ovunque tipicamente primaverili.

Mercoledì 23 aprile al mattino possibilità di rovesci isolati su Lombardia, Nord-Est, Umbria e Toscana; nel pomeriggio e la sera sviluppo di rovesci sparsi e isolati temporali su gran parte delle aree interne del Paese, ma meno probabili in Sardegna e in Toscana. In tarda sera possibile accentuazione dell’instabilità sull’estremo Nord-Ovest, mentre i fenomeni si esauriranno altrove. Venti generalmente deboli, salvo locali rinforzi nelle aree temporalesche e moderati venti occidentali sui mari attorno alle isole maggiori e sul basso Tirreno.

Giovedì 24 aprile in mattinata qualche rovescio in Piemonte, sull’alta Lombardia e nel Nord-Est. Nel pomeriggio migliora sul Nord-Ovest e sulle Isole; temporali isolati sulla Pianura Padana centro-orientale; rovesci e temporali sparsi sulle regioni centrali e in Puglia.

In base agli ultimi aggiornamenti nella giornata festiva del 25 aprile il tempo sarà ancora localmente instabile sulle regioni del Sud; sarà possibile un miglioramento al Centro, mentre avremo ancora il rischio di qualche rovescio sulle regioni nord-orientali e sulle aree montuose del Nord-Est.