Meteo 20 settembre, il ciclone Boris si indebolisce ma da domenica nuova perturbazione

Il ciclone Boris (perturbazione n. 5 del mese), responsabile delle piogge alluvionali che hanno colpito soprattutto le Marche e l’Emilia Romagna, si sta finalmente indebolendo e si allontana verso i Balcani. Le condizioni meteo sono quindi in graduale miglioramento, con le ultime isolate piogge o brevi rovesci ancora possibili oggi lungo il medio Adriatico e nelle zone ioniche. Il weekend sarà quindi caratterizzato da una giornata, quella di sabato, con tempo stabile e soleggiato e quasi totale assenza di piogge. Invece nella giornata di domenica il tempo è in peggioramento sui settori più occidentali della Penisola, ad iniziare dalla Sardegna, Nord-Ovest e dai versanti tirrenici, per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica (la nr 6 del mese); in seguito questa perturbazione, a inizio settimana, coinvolgerà gran parte dell’Italia con nuove piogge e temporali.

Previsioni meteo per venerdì 20 settembre



Al mattino nuvolosità compatta con deboli piogge tra Romagna e Marche. Nuvole anche in Emilia, Piemonte, in tutto il versante adriatico, in Calabria e Sicilia; poco nuvoloso con ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio qualche pioggia sporadica possibile sui rilievi appenninici di Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise e sul Gargano; brevi e isolati temporali in Salento e Calabria ionica. Temperature in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna. Venti ovunque deboli, salvo locali rinforzi di Tramontana in Liguria e di Bora sull’alto Adriatico. Mari poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 21 settembre

Nuvolosità sparsa con un cielo fino a nuvoloso nell’estremo Nordovest, in particolare in Piemonte ma senza piogge di rilievo. Nel resto d’Italia, tempo più soleggiato con della nuvolosità variabile. Temperature stazionarie al Nord, in lieve crescita al Centro-Sud; valori massimi pomeridiani vicini alla norma. Venti deboli o molto deboli, salvo moderati rinforzi da est nel Canale di Sardegna che, insieme al settore di ponente del Mar ligure, risulteranno mossi; poco mossi gli altri bacini.