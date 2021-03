Meteo, 20 marzo con freddo invernale, neve e maltempo al Sud

Italia alle prese con un vero e proprio colpo di coda dell’inverno nel fine settimana che segna l’ingresso ufficiale della nuova stagione astronomica, con il passaggio all’Equinozio di primavera questa mattina alle ore 10.37. Un’irruzione di aria artica di rilevante portata fino al cuore del mar Mediterraneo e che alimenta due distinte perturbazioni, entrambe con obiettivo preferenziale le regioni del Centro-sud. La numero 9 di marzo completa il suo passaggio nella giornata odierna, mentre la numero 10 transiterà nella giornata di domenica: entrambe responsabili di precipitazioni diffuse e di altre nevicate in Appennino, a tratti fino a quote di bassa collina.



Ai margini resteranno il Nord e la Toscana, dove però bisognerà fare i conti con gelate tardive a inizio giornata. Le temperature resteranno inferiori alla norma (anche di 6-7 gradi, inizialmente al Centro-nord e sulla Sardegna, poi anche al Sud) fino a metà della prossima settimana, mentre ad accentuare il freddo fuori stagione ci penserà l’intensa ventilazione settentrionale. In seguito è atteso un rialzo termico e il ritorno ad un clima più consono al periodo.

Previsioni meteo per sabato 20 marzo

Sabato cielo da nuvoloso a coperto su regioni centrali adriatiche, Umbria, Lazio, Sud e Isole maggiori, con piogge diffuse e localmente moderate su regioni meridionali e Sicilia; precipitazioni più deboli e isolate su basse Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna. Neve in Appennino: dai 500-700 metri di quello centrale fino ai 1200-1400 metri della Sila. Maggiore variabilità al Nord e sulla Toscana, con zone di sereno più ampie in mattinata e di nuovo dalla sera. Brevi e isolati rovesci pomeridiani su Prealpi lombardo-venete e Appennino, nevosi oltre 600-800 metri.

Clima tipico da pieno inverno al Centro-Nord e in Sardegna, con temperature ben al di sotto della norma. Dopo un’alba con minime fino a 2-3 gradi sotto lo zero in pianura al Nord, le massime saranno in lieve calo al Sud e quasi ovunque non superiori a 11-12 gradi.

Venti: da moderati a tesi e in prevalenza da est o nordest; solo sullo Ionio soffierà lo Scirocco. Mari: mossi o localmente molto mossi i mari occidentali e lo Ionio; poco mossi gli altri bacini.

Previsioni meteo per domenica 21 marzo

Domenica tempo in prevalenza soleggiato al Nord e in Toscana. Tendenza ad ampie schiarite in giornata anche su settori nord di Marche e Lazio e in Umbria. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni diffuse e a tratti intense al Sud e sulla Sicilia, nevose in Appennino oltre 600-1000 m. Precipitazioni più isolate e intermittenti possibili anche in Sardegna e sul medio versante adriatico, nevose oltre 300-600 m nel settore appenninico tra Marche e Molise. Dalla sera fenomeni in parziale attenuazione.



Temperature in ulteriore calo, ben al di sotto la media e tipicamente invernali. All’alba probabili gelate diffuse al Nord. Venti da moderati a forti settentrionali al Centro-Sud, in Liguria e sull’alto Adriatico. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitato lo Ionio e i mari intorno alla Corsica e alla Sardegna.