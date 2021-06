Meteo 20 giugno: caldo intenso ma anche temporali

L'anticiclone è ancora il protagonista meteo per l'Italia, che anche domenica 20 giugno è alle prese con la prima intensa ondata di calore della stagione.

Al Nord, in Toscana e in Sardegna l’apice del caldo è atteso nella giornata di domenica, mentre nelle regioni meridionali e sulla Sicilia la fiammata africana rischia di proseguire, intensificandosi ulteriormente, per tutta la prossima settimana.

Domenica 20 giugno la soglia dei 40 gradi sarà più probabilmente raggiunta in Sardegna e, tra lunedì 21 e giovedì 24, più diffusamente al Sud e sulla Sicilia. Nelle regioni settentrionali, invece, il caldo sarà più contenuto, senza particolari eccessi, specie al Nord-Ovest. La stabilità atmosferica associata all’alta pressione, infatti, lascerà ai margini le aree alpine e le pianure adiacenti del Nord, lambite dalle perturbazioni atlantiche in transito sull’Europa centrale, che causeranno un aumento dell’instabilità e del rischio di temporali.

Le previsioni meteo per domenica 20 giugno

Tempo ben soleggiato al Sud e in Sicilia con un cielo in prevalenza sereno o al più leggermente velato da nubi alte e sottili. Al Centro-Nord e in Sardegna transiteranno un po’ più di nubi con un cielo irregolarmente nuvoloso. Il tempo sarà instabile sulle Alpi con rovesci sparsi e temporali, specie nella seconda parte del giorno quando potranno localmente estendersi alla pianura piemontese e più verso sera a parte di quella lombarda.

Temperature in calo su aree alpine, Piemonte e Sardegna occidentale; in ulteriore aumento nel resto d’Italia, con valori fino a 35-36 gradi su val padana centrale e Nord-Est, tra 35 e 40 gradi nel resto del Paese, con le punte più elevate attese in Sardegna.

Venti fino a moderati di Scirocco su Mar Ligure, Tirreno occidentale e settentrionale. Un po’ mossi il Mar Ligure, Tirreno settentrionale e i mari intorno alla Sardegna; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per lunedì 21 giugno

Nubi sparse su Alpi e Nord-Ovest, accompagnate da alcuni rovesci o temporali pomeridiani sulle aree montuose alpine, più probabili e diffusi su quelle nord-occidentali tra Piemonte e Val d’Aosta. Nel resto del Paese situazione di tempo stabile e abbastanza soleggiato, ma con un po’ di nuvolosità variabile e irregolare in transito al Sud e Isole e su parte del Centro.

Clima caldo in tutta Italia, anche se con temperature in leggera flessione al Centro-Nord e in Sardegna. Al Sud e Sicilia caldo in aumento con punte massime tra 35 e 40 gradi. Venti per lo più deboli meridionali, mari in prevalenza poco mossi.