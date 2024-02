Meteo 20 febbraio: martedì di pioggia per alcune regioni, poi svolta invernale in tutta Italia

Durante questa settimana si prospettano giornate più variabili rispetto ai giorni scorsi, con tendenza a una svolta meteo più decisa e diffusa da giovedì quando un’intensa perturbazione atlantica porterà molta pioggia e vento forte, agevolando - finalmente - anche un miglioramento della qualità dell’aria.

Questa fase sarà accompagnata inizialmente da correnti meridionali che manterranno un clima decisamente mite.

Successivamente, entro il fine settimana, l’aria più fredda che affluirà dal settore nord dell’oceano Atlantico determinerà un ridimensionamento delle temperature che torneranno più vicine alla norma, specie al Nord e sulle regioni occidentali. Lo scenario meteo a quel punto vedrà la presenza di una vasta e tenace area depressionaria che per alcuni giorni occuperà buona parte del continente, intrappolata fra le due aree anticicloniche, una sull’Atlantico, l’altra sulla Russia.

Nel frattempo, in questo martedì 20 febbraio la debole perturbazione giunta lunedì sull’Italia verrà raggiunta anche da un altro veloce impulso che contribuirà a incrementare l’instabilità sulle regioni meridionali e parte del Centro. Nelle regioni del Nord insiste invece la stabilità atmosferica, accompagnata purtroppo da livelli estremamente elevati di inquinamento.

Nel corso di mercoledì queste due perturbazioni si allontaneranno verso la Libia lasciando spazio a un nuovo temporaneo rialzo della pressione che riporterà un po’ di stabilità, in attesa del drastico cambio della circolazione atmosferica previsto nella seconda parte della settimana.

Le previsioni meteo per martedì 20 febbraio

Nubi al Nord-Est e al Centro-Sud, maggiormente compatte e accompagnate da piogge sparse sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia. Ampie schiarite al Nord-Ovest. Presenza di nebbie in graduale sollevamento in pianura Padana, più diffuse fra basso Veneto ed Emilia. Nel pomeriggio tempo soleggiato al Centro-Nord, a parte qualche isolata pioggia su Abruzzo, Molise e basso Lazio. Piogge e locali rovesci al Sud e sulle Isole, meno probabili sui settori nord di Puglia, Campania e Sardegna. Alla sera ancora precipitazioni sparse, ma solo su Calabria e Sicilia. Temperature massime in calo su medio-basso Adriatico, estremo Sud, Isole e leggermente anche al Nord. Ventoso al Centro-Sud e sulle Alpi.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 febbraio

Quella di mercoledì sarà una giornata per lo più stabile, a parte ancora qualche residua pioggia in Sicilia e degli annuvolamenti in Calabria, in attenuazione verso sera. Per il resto, da segnalare la presenza di nebbie al mattino nella bassa pianura padana fino alle coste dell’alto Adriatico e il transito di nuvolosità innocua alle medie e alte quote al Centro-Nord e in Sardegna. In serata tendenza a intensificazione della nuvolosità sulle regioni settentrionali, con le prime locali precipitazioni nella successiva notte. Temperature senza grandi variazioni. Venti in indebolimento, ma con il Libeccio in rinforzo in serata sulla Liguria.