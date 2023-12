Meteo, 20 dicembre con una debole perturbazione. Atteso rinforzo del vento

La settimana prenatalizia si è aperta con una circolazione atmosferica tutt’altro che invernale, con tempo stabile e clima molto mite per il periodo, particolarmente nelle Alpi dove lo zero termico ha raggiunto i 3500 metri di quota. Sono le conseguenze dell’anticiclone, responsabile anche dell’accumulo di inquinanti in pianura al Nord, dove è peggiorata la qualità dell’aria.

Tra il 20 e il 21 dicembre l’anticiclone tenderà ad indebolirsi temporaneamente, consentendo il transito di una debole perturbazione atlantica (la nr. 6 del mese). Il suo passaggio avrà effetti molto scarsi in termini precipitazioni, ma è atteso un lieve calo delle temperature e un aumento delle nebbie in val padana.

La tendenza fino a Natale conferma l’instaurarsi di un intenso e temperato flusso di correnti nord-occidentali verso il Mediterraneo, in un contesto anticiclonico. In altre parole, proseguirà il periodo senza piogge o nevicate di rilievo, con giornate dal clima eccezionalmente mite, con molto vento e soltanto un po’ di nuvolosità.

Le previsioni meteo per mercoledì 20 dicembre

Al Nord cielo nuvoloso al mattino, ma con tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio a partire dalle Alpi e dal Nord-Ovest, con la nuvolosità che tra pomeriggio e sera scivolerà lungo la Penisola, ma senza portare piogge. Nubi a tratti più compatte nelle Isole, con qualche pioggia verso sera nella Sardegna occidentale. Dalla tarda serata possibile ritorno della nebbia nella pianura lombarda.

Temperature massime in calo Centro-Nord. Venti di Maestrale in rinforzo dal pomeriggio in Sardegna e nel Canale di Sicilia; un po’ ventoso anche sulle Alpi.

Le previsioni meteo per giovedì 21 dicembre

Al Sud e sulla Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, con qualche goccia di pioggia sul Gargano, ma con tendenza a successivi rasserenamenti. Al Centro-Nord cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con la presenza di nebbie sulla valle padana e nelle conche interne della Toscana. Nuvolosità a quote medio-alte in transito nella seconda parte della giornata, con addensamenti più consistenti lungo la barriera alpina dove, in serata, giungeranno alcune nevicate in quota.

Temperature: in lieve flessione le massime. All’alba deboli gelate in pianura al Nord. Venti burrascosi di Maestrale sul mare di Sardegna e nei Canali delle Isole, che diverranno agitati.