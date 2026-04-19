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Meteo, 20 aprile instabile su parte del Centro-nord: le previsioni

Rovesci e temporali al Nord e nelle zone interne e adriatiche del Centro. A metà settimana temperature in calo. Le previsioni meteo del 20-21 aprile
Previsione19 Aprile 2026 - ore 13:04 - Redatto da Meteo.it
Previsione19 Aprile 2026 - ore 13:04 - Redatto da Meteo.it

La prima parte della nuova settimana sarà caratterizzata soprattutto dall’instabilità a causa del fronte perturbato (perturbazione n.3 di aprile) che, dall’Europa centrale, si dirigerà verso i Balcani lambendo le regioni settentrionali e la penisola, specie il settore interno e adriatico, dove domineranno condizioni di variabilità con frequente sviluppo di rovesci e temporali. Le concomitanti infiltrazioni di aria leggermente più fresca daranno luogo a un ridimensionamento delle temperature per lo più al Centro-Nord. Gli ultimi aggiornamenti modellistici mostrano una insistenza delle condizioni di instabilità anche nella giornata di mercoledì, mentre da giovedì il tempo dovrebbe tornare più stabile, salvo gli ultimi episodi temporaleschi fra Sicilia e Calabria. A metà settimana il rinforzo dei venti freschi dai Balcani determinerà un calo termico un po’ più diffuso e marcato con valori che torneranno più vicini alla norma, e in qualche caso anche leggermente al di sotto, in attesa di una nuova risalita verso il weekend, accompagnata dal bel tempo grazie anche al probabile ritorno dell’alta pressione.

Previsioni meteo per lunedì 20 aprile

Ampie schiarite all’estremo Sud, sulle Isole, lungo le coste tirreniche e, inizialmente, anche sulle Alpi centro-occidentali. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, con isolati rovesci o temporali nel corso della giornata su Venezie, est Lombardia, Emilia Romagna, zone interne e adriatiche del Centro. Nel pomeriggio brevi temporali possibili anche nelle zone interne del Sud e in Trentino. Alla sera probabile coinvolgimento anche del resto della Lombardia e Piemonte orientale. Temperature massime in leggero calo al Centro-Nord, in rialzo sulla Sicilia; valori per lo più compresi fra 18 e 23 gradi, con punte di 24-25 gradi nelle zone tirreniche e fino a 26-27 gradi sulle Isole. Venti in prevalenza deboli, salvo locali modesti rinforzi dai quadranti meridionali.

Previsioni meteo per martedì 21 aprile

Tempo soleggiato su Calabria e Isole. Schiarite anche lungo le coste tirreniche, sull’alto Adriatico e sulle Alpi settentrionali. Nel resto d’Italia nuvolosità sparsa e variabile, con isolate piogge o temporali a ridosso delle Prealpi e vicine pianure, nel Piemonte occidentale, sull’Appennino settentrionale, in Emilia Romagna e zone interne e adriatiche del Centro-Sud. Ulteriore leggero calo termico in molte zone del Centro-Nord, rialzi sulle Isole dove i valori restano molto miti. Venti deboli, con leggeri rinforzi da est su Alto Adriatico e Valpadana.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 19 Aprile ore 14:44

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