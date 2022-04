Meteo: 20 aprile con vento e pioggia. Maltempo diffuso giovedì 21

Ci attende un periodo con tempo variabile e instabile per l’arrivo nei prossimi giorni di una perturbazione (la n.6 di aprile) attualmente posizionata sulla Spagna, che nel suo lento transito sulle nostre regioni porterà precipitazioni a tratti anche intense su gran parte del Paese, comprese le regioni di Nord-Ovest, l’area che lamenta il deficit idrico più grave conseguente a una lunga siccità che si protrae da dicembre.

Le piogge più intense e i temporali sono previsti soprattutto tra giovedì 21 e venerdì 22 aprile a causa del nucleo più attivo della perturbazione. Nel frattempo le correnti sciroccali determineranno un deciso rialzo termico, più sensibile sulle regioni meridionali e sul settore centrale adriatico. L’attuale tendenza per il lungo fine settimana del 25 aprile indica una possibile situazione di tempo instabile al Nord e sulle zone vicine del Centro, e condizioni più stabili nel resto d’Italia, con un clima in generale mite se non addirittura caldo al Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 20 aprile

Nuvole in generale aumento in tutto il Paese, ma con schiarite ampie più persistenti su parte del Nord-Est e del Sud nella prima parte del giorno. Nubi più compatte con isolate e deboli piogge tra basso Piemonte e Liguria. Nella seconda parte della giornata pioverà anche in Sardegna.

Temperature massime in calo al Nord, in sensibile rialzo al Sud e Isole, con punte vicine ai 25 gradi grazie ai venti di Scirocco, più intensi sulle Isole e sui mari circostanti. Ventilato anche in pianura Padana per venti orientali.

Le previsioni meteo per giovedì 21 aprile

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso in tutta Italia. Piogge e temporali a tratti intensi in Sardegna. Piogge sparse in Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, buona parte del Centro, Campania, Sicilia e in forma più isolata anche nel resto del Sud. Neve oltre 1600/1400 metri sulle Alpi occidentali. Alla sera probabile estensione delle piogge alle pianure fra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e rovesci più intensi sul versante tirrenico.

Temperature massime in deciso calo in Sardegna, in lieve diminuzione al Nord-Ovest, ancora miti sull’area tirrenica e al Sud con valori anche oltre i 20 gradi e possibili picchi fino a 25-27 gradi in Sicilia per via dei venti di Scirocco. Molto mossi o agitati quasi tutti i mari.