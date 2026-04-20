Meteo: 20 aprile con anticiclone in ritirata! Temporali e clima meno mite

Inizio di settimana caratterizzato dall’instabilità, a causa della perturbazione (perturbazione n.3 di aprile) che, scivolando sui Balcani, lambirà anche la nostra Penisola, portando (tra oggi 20 aprile e domani 21) un po’ di maltempo soprattutto sul versante orientale del Paese.

Le correnti fresche che accompagnano la perturbazione, infiltrandosi sulla nostra Penisola, favoriranno anche un graduale abbassamento delle temperature, che entro metà settimana torneranno quasi dappertutto nella norma se non, addirittura, leggermente al di sotto.

In base alle ultime proiezioni, un po’ di instabilità residua insisterà, almeno al Sud, anche nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23, mentre nell’ultima parte della settimana è probabile il ritorno dell’alta pressione e, di conseguenza, l’avvio di una fase di tempo più stabile e soleggiato, in cui anche le temperature torneranno a spingersi su valori al di sopra delle medie stagionali.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 20 aprile

Al mattino bel tempo su Alpi Centrali e Orientali, al Sud e nelle Isole, nuvole altrove: rovesci e temporali isolati su Emilia, Romagna, Alta Toscana, Umbria e Marche. Nel pomeriggio ancora in prevalenza soleggiato in Calabria, Sicilia e Sardegna, alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto d’Italia: rovesci e temporali qua e là su Alpi, Liguria, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Puglia, Basilicata e Appennino Campano.

Temperature massime in leggero calo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna: valori per lo più compresi fra 18 e 25 gradi, con punte di 26-27 gradi nelle Isole. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per martedì 21 aprile

Tempo bello già da inizio giornata all’estremo Sud e Isole. Graduali schiarite anche lungo le coste tirreniche, sull’alto Adriatico e sulle Alpi settentrionali. Nel resto d’Italia nuvolosità sparsa e variabile, con isolate piogge o temporali a ridosso delle Prealpi e vicine pianure, nel Piemonte occidentale, sull’Appennino settentrionale, in Emilia Romagna e zone interne e adriatiche del Centro-Sud.

Ulteriore leggero calo termico in molte zone del Centro-Nord, rialzi sulle Isole dove i valori restano molto miti. Venti deboli, con leggeri rinforzi da est su Alto Adriatico e Val Padana.