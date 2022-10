Meteo, da domenica 2 ottobre stop alla pioggia: inizia l'ottobrata! Tanto sole e caldo anomalo quasi ovunque

Si è allontanata l’ultima perturbazione che ha attraversato l’Italia, e alle sue spalle si rinforza l’alta pressione, destinata a dominare lo scenario meteo per diversi giorni: nel corso della settimana garantirà condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, e temperature in sensibile aumento, con un po’ di caldo anomalo per il periodo. Soltanto il versante adriatico, tra lunedì e martedì, sarà interessato da una ventilazione più fresca nordorientale che manterrà le temperature su valori più contenuti e prossimi alla norma di inizio autunno. Sui settori occidentali del Paese le temperature saranno invece ben al di sopra della media, e nelle Isole sarà possibile registrare punte massime intorno ai 30 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 2 ottobre

Osserveremo un po’ di nuvole sulle Alpi, ma in attenuazione dal pomeriggio; cielo parzialmente o nuvoloso anche su Levante Ligure, Toscana, Umbria e bassa Calabria, ma senza precipitazioni di rilievo. Nel resto del Paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di velature.

Temperature in aumento, con valori massimi superiori alla norma quasi ovunque e compresi tra 23 e 28 gradi, con punte di 30 gradi nelle Isole. Venti di Maestrale al Sud e in Sicilia; Libeccio nel Mar Ligure.

Le previsioni meteo per lunedì 3 ottobre

Lunedì giornata tra sole e nuvole in Toscana, Umbria, Marche, Campania e Calabria; nelle altre regioni prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso, con locali addensamenti sui versanti di confine delle Alpi lombarde e dell’Alto Adige. Al mattino nebbia in banchi o foschie in pianura tra Lombardia ed Emilia e nelle valli del Centro.

Temperature massime in lieve calo lungo il versante adriatico, senza grandi variazioni altrove: in generale il clima sarà ancora mite per il periodo. Venti deboli, settentrionali al Centro-Sud e Isole.